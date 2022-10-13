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Угандийский спецназ пытается приземлиться на футбольное поле

Угандийский спецназ пытается приземлиться на футбольное поле

Автор:
13 октября 2022 08:59
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   Прикол   Стадион   Юмор   видео   десант   спецназ   уганда   
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В честь Дня независимости Уганды местный спецназ провёл показательную тренировку с высадкой десанта на футбольное поле. Однако приземление прошло не так гладко, как планировалось.

В туалет не занимайте

У мужчин стояла задача приземлиться на поле, но ни у кого не получилось этого сделать. Профессионалов своего дела видно издалека!

Источник:

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Метки: Курьезы   Прикол   Стадион   Юмор   видео   десант   спецназ   уганда   
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4  комментария
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1k
Тупняк Час назад
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diman02 11 минут назад
Может в первый раз прыгали .
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4k
Александр Полчаса назад
Не "угандский", а угандийский.
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6k
sumrаknn 53 минуты назад
Подругам так же вставляют.
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