Угандийский спецназ пытается приземлиться на футбольное поле

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В честь Дня независимости Уганды местный спецназ провёл показательную тренировку с высадкой десанта на футбольное поле. Однако приземление прошло не так гладко, как планировалось.
В туалет не занимайте
У мужчин стояла задача приземлиться на поле, но ни у кого не получилось этого сделать. Профессионалов своего дела видно издалека!
Источник:
АНТИФИШКИ
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