Скульптор уронил произведение искусства и заслужил звание "Недотепа года"

На создание некоторых скульптур у художников уходят многие месяцы. Особенно, если это чей-то портрет. Итальянец Этторе Маринелли является хорошим скульптором, но неуклюжим...
У скульптора из Италии возникли проблемы на работе. Он шёл со скульптурой в руках, споткнулся и уронил произведение искусства. Поскольку речь шла не о конечном результате творчества, а о заготовке, голова бюста забавно смялась.
Источник:
Учитывая то, что скульптурная голова плюхнулась лицом вниз, результат несчастного случая получился довольно комичным.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Парень превращает предметы домашнего обихода в пушки из видеоигр и перезаряжает их
- Агрессивные звуки шокировали Барсика
- «Кто хочет стать миллионером?» по-фински: хороший вопрос и варианты интересные
- Не самый удобный отсек для хранения вещей в автомобиле
- Малыш впервые пробует мороженое, и весь его мир меняется