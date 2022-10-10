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Скульптор уронил произведение искусства и заслужил звание "Недотепа года"

Скульптор уронил произведение искусства и заслужил звание "Недотепа года"

Автор:
10 октября 2022 12:37
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   видео   неуклюжий   скульптор   уронил   
762
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На создание некоторых скульптур у художников уходят многие месяцы. Особенно, если это чей-то портрет. Итальянец Этторе Маринелли является хорошим скульптором, но неуклюжим...

У скульптора из Италии возникли проблемы на работе. Он шёл со скульптурой в руках, споткнулся и уронил произведение искусства. Поскольку речь шла не о конечном результате творчества, а о заготовке, голова бюста забавно смялась.

Учитывая то, что скульптурная голова плюхнулась лицом вниз, результат несчастного случая получился довольно комичным.

Источник:

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Метки: Прикол   Юмор   видео   неуклюжий   скульптор   уронил   
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9  комментариев
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2k
SHAGREEN 7 часов назад
А где жестикуляция, мама миа и т. д.? Это точно итальянец?
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18k
Robin Hood 16 минут назад
Добро пожаловать, Этторе Маринелли, в
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16k
Роберт Шекли 4 часа назад
Надо просто заказчика поменять и все
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−128
Россия №1 4 часа назад
Постанова!
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3k
Трям 5 часов назад
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135
Sata33 8 часов назад
ну это рождение шедевра , не меньше )))
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1k
Михаил 8 часов назад
Сейчас выставит на аукционе и продаст в несколько раз дороже.
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9k
Игорь 8 часов назад
ага-ага, а снимал второй "скульптор"
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