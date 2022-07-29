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Аллигатор выпрыгнул из воды и поймал квадрокоптер

Аллигатор выпрыгнул из воды и поймал квадрокоптер

Автор:
29 июля 2022 08:51
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикие животные   дрон   животные   квадрокоптер   
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Рыбак, управлявший дроном над водами реки Токантинс, Бразилия, слишком поздно понял, что голодный аллигатор преследует устройство с близкого расстояния. Рептилия выпрыгнула из воды и поймала дрон в воздухе.

Источник:

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Метки: видео   дикие животные   дрон   животные   квадрокоптер   
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5  комментариев
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31k
Fat Lynx Час назад
Геннадий увлекся селфи

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28k
Aqueronte 23 минуты назад
А как он видел получил, нашёл флешку в крокодиловом говне?
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287
ОМ Полчаса назад
Дыкть, а хде продолжение?
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9k
antonium Полчаса назад
Если драка неизбежна - бей первым
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