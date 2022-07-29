Аллигатор выпрыгнул из воды и поймал квадрокоптер

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Рыбак, управлявший дроном над водами реки Токантинс, Бразилия, слишком поздно понял, что голодный аллигатор преследует устройство с близкого расстояния. Рептилия выпрыгнула из воды и поймала дрон в воздухе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: видео дикие животные дрон животные квадрокоптер
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