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Интригующая схватка: львиный прайд напал на крокодила

Интригующая схватка: львиный прайд напал на крокодила

Автор:
26 июля 2022 10:01
Сообщество : Животные
Метки: видео   дикие животные   животные   заповедник   крокодил   львиный прайд   львы   
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Некоторые видеоролики часто напоминают людям о том, насколько жестокой может быть дикая природа. Так же, как это видео, в котором львиный прайд нападает на крокодила. Захватывающее, но пугающее видео!

Источник:

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Метки: видео   дикие животные   животные   заповедник   крокодил   львиный прайд   львы   
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7  комментариев
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167k
INVERTER Час назад
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parallax 21 минуту назад
Слабаки. Ягуар один уделывает зелёного на раз-два.
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521
Жопа Полчаса назад
Чумодан получил пи..юлей, еле ноги унес. Может и крякнет даже, от ран. Повезет если нет.
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7k
Борис Карабанов 39 минут назад
Сбой программы - шеи нет.
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7k
Борис Карабанов 40 минут назад
"Они поиграют и отойдут"
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8k
krivsan 46 минут назад
круто,понравилось
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7k
SuperTroll 57 минут назад
Не по зубам, котикам, ящерка оказалась
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