Интригующая схватка: львиный прайд напал на крокодила

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Некоторые видеоролики часто напоминают людям о том, насколько жестокой может быть дикая природа. Так же, как это видео, в котором львиный прайд нападает на крокодила. Захватывающее, но пугающее видео!
Львиный прайд, гуляя возле водопоя, заметил одинокую рептилию, движения которой из-за погодных условий были медлительными.
Один из путешественников запечатлел неравное противостояние между хищниками, произошедшее в заповеднике Энтабени (Ватербер, Юго-Западная Африка). Несколько львов попытались разнообразить свой скудный рацион питания и напали на крокодила. Но рептилия явно не собиралась сдаваться без боя и в конечном итоге сбежала от голодных хищников.
Один из путешественников запечатлел неравное противостояние между хищниками, произошедшее в заповеднике Энтабени (Ватербер, Юго-Западная Африка). Несколько львов попытались разнообразить свой скудный рацион питания и напали на крокодила. Но рептилия явно не собиралась сдаваться без боя и в конечном итоге сбежала от голодных хищников.
Источник:
АНТИФИШКИ
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