Интригующая схватка: львиный прайд напал на крокодила

Львиный прайд, гуляя возле водопоя, заметил одинокую рептилию, движения которой из-за погодных условий были медлительными.



Один из путешественников запечатлел неравное противостояние между хищниками, произошедшее в заповеднике Энтабени (Ватербер, Юго-Западная Африка). Несколько львов попытались разнообразить свой скудный рацион питания и напали на крокодила. Но рептилия явно не собиралась сдаваться без боя и в конечном итоге сбежала от голодных хищников.