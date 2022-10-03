Полезный совет: как очистить дуршлаг от воска и мёда

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Источник:
АНТИФИШКИ
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Т.е. нагрев вообще не рассматриваем, как вариант?
1. Долго
2. Провокация напада.
Да и оснастка улья вызывает вопросы: это что, улей с рамками, накрытыми полиэтиленом(!), вместо холстины, без утепления - специально содержится для очистки дуршлага?
Достаточно поставить дуршлаг под струйку воды обратной стороной и через несколько секунд дуршлаг чист. Если есть желание собрать эти крохи воска, то под дуршлаг стелится кусок ткани.