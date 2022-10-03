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Полезный совет: как очистить дуршлаг от воска и мёда

Полезный совет: как очистить дуршлаг от воска и мёда

Автор:
03 октября 2022 09:40
Метки: видео   воск   дуршлаг   лайхак   мед   пасека   пчелы   улей   
589
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Советы бывалого пасечника. Как очистить дуршлаг после процеживания мёда?

Источник:

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Метки: видео   воск   дуршлаг   лайхак   мед   пасека   пчелы   улей   
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6  комментариев
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339
Uganda 2 часа назад
Разумеется, у меня всегда дома есть небольшой улей с пчелами
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25k
Юрий Час назад
Температура плавления воска 62-68С. Может дуршлаг просто в кипяток сунуть на пару минут?
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24k
Сибиряк Час назад
А макарошки прилипшие они тоже съедят?)
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6k
GROMOZEKA 3 часа назад
Ах@еть!
Т.е. нагрев вообще не рассматриваем, как вариант?
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8k
Борис Карабанов 3 часа назад
Ни один бывалый пасечник так делать, конечно, не станет.
1. Долго
2. Провокация напада.
Да и оснастка улья вызывает вопросы: это что, улей с рамками, накрытыми полиэтиленом(!), вместо холстины, без утепления - специально содержится для очистки дуршлага?
Достаточно поставить дуршлаг под струйку воды обратной стороной и через несколько секунд дуршлаг чист. Если есть желание собрать эти крохи воска, то под дуршлаг стелится кусок ткани.
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