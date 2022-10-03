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На неделе моды в Париже показали платье из жидкого хлопка

На неделе моды в Париже показали платье из жидкого хлопка

Автор:
03 октября 2022 08:50
Метки: Белла Хадид   видео   жидкий хлопок   мода   модель   платье   хлопок   
4357
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Модель Белла Хадид вышла на середину подиума — в одних стрингах, держась за грудь — когда двое мужчин начали распылять на её тело то, что может показаться белой краской.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Белла Хадид   видео   жидкий хлопок   мода   модель   платье   хлопок   
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33  комментария
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31k
Snork Snorkoff 4 часа назад
Не порядок.. надо было бодипозитивную жиробаську выкатить на перфоманс.
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2k
pilot66 12 минут назад
А если макнуть в латекс, то еще круче будет! Друг рассказывает!
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5k
Игорь Михайлов 19 минут назад
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1k
Мурчелло Час назад
Пипец какая у нее морда страшная.Крючковатый нос,как у бабы яги.
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13k
sonic24a Час назад
Лучше бы много паучков сплели шелковое.
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14k
hunter 2 часа назад
сучка!рукой до последнего сиськи прикрывала)
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12k
Марсианин 2 часа назад
Вот козел - закрыл на самом интересном месте
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4k
perekrestok 2 часа назад
Уже не первый раз выкладывают это шоу. Причем каждый раз снимают так, что становится непонятно как прыскают на грудь так, что руки остаются чистыми. Самая интересная часть этой технологии.
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13
Андрей 3 часа назад
пуст. монтажной пеной попробуют , как зимний вариант
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3k
Карл 3 часа назад
В поседневности такое платье будет с длинным шлейфом из огромных пузырей
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10k
MMH 3 часа назад
Хард вариант.
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2k
kotkot 3 часа назад
-Вы знаете почему у моделей на одну извилину больше, чем у лошади? Чтобы на подиум не срала!
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97
Sata33 3 часа назад
крутая тема )
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−109
.. 3 часа назад
Информация для тех кто в танке.

Такая одежда не для повседневной носки! Это показ мод от кутюрье, типа смотрите что наши специалисты придумали и что я могу.
Жидкий хлопок, это уже прорыв с научной точки зрения, а вы тут про всякую хйуню пишите!
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7k
Колорад 3 часа назад
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339
Uganda 4 часа назад
Одноразовая одежда
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6k
Allmaster 4 часа назад
Для абсолютно безволосых норм, для других будет зверская эпиляция )))
Как то футболка попалась какая то, так там волоски умудрялись пролезать сквозь ткань периодически, и закусывая тянули. Чесался как блохастый, то там тянет, то там...
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2k
Старичок 4 часа назад
а ссать она как будет? от тела эта хрень отстает, а как с бельем дело обстоит?
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3k
Trilik 4 часа назад
Прикольно! Ей и прическу заранее нарисовали. Что на это ответят бодипозитивщики?
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