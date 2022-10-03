На неделе моды в Париже показали платье из жидкого хлопка

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Модель Белла Хадид вышла на середину подиума — в одних стрингах, держась за грудь — когда двое мужчин начали распылять на её тело то, что может показаться белой краской.
25-летняя Белла Хадид стала звездой минувшего вечера. Через несколько минут она уже стояла на подиуме в полностью сформированном платье.
Спрей представляет собой жидкое волокно, связанное полимерами, биополимерами и экологически чистыми растворителями, испаряющимися при попадании на кожу.
Спрей представляет собой жидкое волокно, связанное полимерами, биополимерами и экологически чистыми растворителями, испаряющимися при попадании на кожу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Белла Хадид видео жидкий хлопок мода модель платье хлопок
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