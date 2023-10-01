Тупейшее решение этой недели моды

1758
1
1
Кристиан Кован отправил на подиум модель в наряде огромного плюшевого шара и не додумался сделать ей дырки для глаз.
Бедолага врезалась в подиум Сэма Смита, потом в зрителей в первом ряду, а на обратном пути упала, войдя в алтарь. Уводили её под руки люди из-за кулис.
Источник:
Ссылки по теме:
- Оригинальный предмет одежды, сделанный своими руками
- Весёлая пародия на модные показы
- Рукастый отец построил сыну макет авианосца на радиоуправлении
- Позитивные рабочие развлекаются
- На неделе моды в Париже показали платье из жидкого хлопка
Новости партнёров
реклама