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Тупейшее решение этой недели моды

Тупейшее решение этой недели моды

Автор:
01 октября 2023 09:20
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Кристиан Кован   дизайнеры   мода   модель   плюшевый шао   
1758
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Кристиан Кован отправил на подиум модель в наряде огромного плюшевого шара и не додумался сделать ей дырки для глаз.

Бедолага врезалась в подиум Сэма Смита, потом в зрителей в первом ряду, а на обратном пути упала, войдя в алтарь. Уводили её под руки люди из-за кулис.


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Метки: Видео   Кристиан Кован   дизайнеры   мода   модель   плюшевый шао   
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5  комментариев
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47k
Максим Т. Час назад
Цирк уродов.
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4k
просто Дмитрий 20 минут назад
И как тут не вспомнить ЗАДОРНОВА И ЕГО ПРОРОЧЕСКИЕ СЛОВА???
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3k
Pill 39 минут назад
Там и дырки для мозгов нет.
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1k
Икра ежа 59 минут назад
Автор всю хрень сюда тащит. С ресурсом беда, пора завязывать.
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82k
Доктор Джонс Час назад
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