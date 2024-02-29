FISHKINET
Сообщество Юмор 18461 пост • 3669 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Высокая мода, нам не понять: в Милане зрители кидали мусор в модель

Высокая мода, нам не понять: в Милане зрители кидали мусор в модель

Автор:
29 февраля 2024 10:04
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   милан   мода   модель   мусор   показ   чудики   
1237
1
1

На днях прошёл показ новой коллекции шведского бренда, на котором любой желающий мог кинуть в модель мусором, если ему не понравился костюм.

Таким образом, авторы хотели показать, как негативные комментарии в сети выглядят в жизни.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   милан   мода   модель   мусор   показ   чудики   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
75
Дмитрий Кирижиу Час назад
А почему кидают в модель, а не в модельера?
Поведение схоже с поведением приматов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
просто Дмитрий 9 минут назад
Да что бы там ни было, люди собрались...ЧТОБЫ ПОБРОСАТЬСЯ МУСОРОМ...В КОГО-НИБУДЬ. В этом и вся суть экшена
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
117
ruslan d 50 минут назад
Шикарный показ , главное через пол года частичка этого всего будет в каждом магазине и вы будете с удовольствием это носить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
FreelancerND Час назад
О, эти [мат] вернулись к старым барским забавам по унижению челяди? Молодцы. Скоро про прима ноктис вспомнят, хотя... вспоминая остров Эпштейна.
Большего всего тут удивляют не зажравшиеся твари в зале, а модели, которым типа норм, за денежку же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Цирк уродов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Твоя совесть

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

75317



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Они весь Краснодар держат, никто им ничего не сделает»: участники шумной свадьбы начали палить из АК-47 и напугали местных жителей
«Они весь Краснодар держат, никто им ничего не сделает»: участники шумной свадьбы...
«Это худшее поздравление, которое можно представить»: сотрудники Минского аэропорта сняли юмористический ролик к 23 февраля и их обвинили в сексизме
«Это худшее поздравление, которое можно представить»: сотрудники Минского аэропорта...
Набирающие популярность в сообществах
Странные игры и странный игрок
Странные игры и странный игрок
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 28 февраля

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#люди#интересное#аварии#авто аварии#кот#США#позитив#инцидент
#животные#автомир#Юмор#факты#ДТП#Автовсячина#забавно#Разное#Реакция#Еда
#машина#Прикол#в мире#интересно#кино#история#дети#фильм#Москва#истории
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Пёс растерял весь мусор по дороге к хозяйке Пёс растерял весь мусор по дороге к хозяйке На неделе моды в Париже показали платье из жидкого хлопка На неделе моды в Париже показали платье из жидкого хлопка Как выглядит кухня, которую не убирали несколько лет Как выглядит кухня, которую не убирали несколько лет Весёлая пародия на модные показы Весёлая пародия на модные показы Актеры Бен Стиллер и Оуэн Уилсон превратили показ мод в незабываемое шоу Актеры Бен Стиллер и Оуэн Уилсон превратили показ мод в незабываемое шоу

На что жалуетесь?

Вернуться