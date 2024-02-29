Высокая мода, нам не понять: в Милане зрители кидали мусор в модель

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На днях прошёл показ новой коллекции шведского бренда, на котором любой желающий мог кинуть в модель мусором, если ему не понравился костюм.
Таким образом, авторы хотели показать, как негативные комментарии в сети выглядят в жизни.
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Поведение схоже с поведением приматов.
Большего всего тут удивляют не зажравшиеся твари в зале, а модели, которым типа норм, за денежку же.