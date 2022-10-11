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Леопарды пожалели, что решили напасть на медоеда

Леопарды пожалели, что решили напасть на медоеда

Автор:
11 октября 2022 12:35
Сообщество : Животные
Метки: Медоед   видео   животные   интересно   леопард   нападение   
1872
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Семейство голодных леопардов решило напасть на медоеда. Зря! Медоед в очередной раз доказал, что его не зря называют отмороженным зверем.
Леопарды думали, что медоед является лёгкой добычей. Как же они ошибались...

Источник:

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Метки: Медоед   видео   животные   интересно   леопард   нападение   
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25  комментариев
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419
Сергей Сергей 38 минут назад
Похоже ни хрена они не пожалели... так поигрались!
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1k
Медвед 2 минуты назад
Зачётный медведоед!
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5k
Vladimir 5 минут назад
Молодые ыщо, не опытные
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13k
banzai7 8 минут назад
Медоед - это боец ММА. Леопарды - "мастера" кунг-фу. Закономерный финал
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1k
Денис Ануфриев 13 минут назад
ипать он бессмертный!
будь как медоед!
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10k
Владимир 19 минут назад
Ссылка youtube.com
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3k
VPJ 19 минут назад
Он близкий родственник росомахи. А росомахи злопамятные и почти не убиваемые. Леопардам надо переселяться куда -нибудь км на 50-т.
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13k
Alex 20 минут назад
Я думаю что котики сидели и никого не трогали... А этот беспредельщик, проходя мимо, просто напомнил кто в доме хозяин.
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68
Jangalop 22 минуты назад
Не понял, как это ему удалось. У него шкура армированная кевларом или анатомия инопланетная !? Были были шансы распороть ему брюхо и хорошие укусы за шею. Обычные животные после такого задыхаться, а не бросаться на превосходящие силы.
Супермен, блин
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38k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
медоед рад! с утра сами пришли завтрак,обед,и ужин...
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8k
Борис Карабанов Полчаса назад
Леопарды сытые.
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9
Roman Popov Полчаса назад
медоед по одному завалил бы их без проблем.
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
покуистический походон такой у этого Уважаемого зверька)
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9k
Денис Полчаса назад
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1k
Aleksei 52 минуты назад
вызывает восхищение возможности этого зверя навалял трём кошакам
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558k
АРОН 52 минуты назад
И Сёма с чувством долга удалился...
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71k
Viktor 59 минут назад
Да зее...., задолбали вы уже меня, пошёл домой - баба ждёт!
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44k
Цыц тут у меня Час назад
Разогнал гопников и пошел по делам!
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31k
MatveiVainrub Час назад
Медоед , как всегда на высоте . Медоеду плюс однозначно .
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2k
pinbalist Час назад
Котейки, канеш, клёвые, но медоед просто красавчик
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2k
lekha-fil Час назад
Пожалели? Та ты шо? Правда?
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