Леопарды пожалели, что решили напасть на медоеда

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Семейство голодных леопардов решило напасть на медоеда. Зря! Медоед в очередной раз доказал, что его не зря называют отмороженным зверем.
Леопарды думали, что медоед является лёгкой добычей. Как же они ошибались...
Источник:
АНТИФИШКИ
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будь как медоед!
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