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Огромный тигр утащил женщину

Огромный тигр утащил женщину

Автор:
29 июля 2023 09:29
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   животные   не повезло   сафари   тигр   
1796
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Видео из Китая, где женщину, вышедшую из машины в сафари-парке, утаскивает огромный тигр, вызвало бурные обсуждения в соцсетях.

Девушка выжила, но погибла её мать, бросившаяся на помощь. Многие пользователи интернета озабочены судьбой тигра, будущее которого пока ещё решается.

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Метки: Видео   Китай   животные   не повезло   сафари   тигр   
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15  комментариев
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1k
Darki Час назад
Как то совсем не умно,выходить из машины в сафари-парке
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24k
MrGod 8 минут назад
Опа! Ещё в одной деревне интернет подключили!
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1k
гоша гога 9 минут назад
Пока они сидели в машине в Сафари парке они были посетителями, но выйдя из машины он закономерно стали добычей и едой.
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1k
SmartCat101 20 минут назад
это не тигр огромный - это китаянка маловата и глуповата
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10k
Сергей Полчаса назад
С подключением!
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10k
Dabus Полчаса назад
Новость 2016 года. Женщина поссорилась со своим мужем и вылезла из машины, что бы показать ему как ей противно находиться рядом с ним в одной машине ...
Саму женщину у тигров отбили, она потом лечилась, и из-за ран и укусов осталась инвалидом. Её маму которая тоже пыталась её отбить, тигры оставили у себя ...
Женщина потом пыталась засудить сафари-парк, но представители парка чётко ссылались на правила согласно которым посетителям строжайше запрещено покидать транспортные средства во время самого сафари.
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3k
krokodilov Полчаса назад
Это было в 2016 году если не раньше )
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1k
Андрей Еделькин 36 минут назад
Наверняка инструктировали из машины не выходить
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4k
Pechenegiatakuyt 38 минут назад
Нет мозгов, будь готов умереть, саморегуляция человеков
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321
София 39 минут назад
Кстати, сегодня международный день тигра !
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5k
Kozlodoev 46 минут назад
Да, и почему тигр "огромный"? Тигр как раз обычный, а вот китайцы- огромные идиоты.
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5k
Kozlodoev 47 минут назад
По-моему, это видео, или сильно похожее, я уже видел лет 10 назад... Если это другое свежее видео, тов принципе неплохая программа подкормки тигров...
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3k
Lexx 50 минут назад
Тут всё просто, китайцев в тысячи раз больше, чем тигров. Судьба тигра решена: Понять... Простить...
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