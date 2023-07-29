Огромный тигр утащил женщину

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Видео из Китая, где женщину, вышедшую из машины в сафари-парке, утаскивает огромный тигр, вызвало бурные обсуждения в соцсетях.
Девушка выжила, но погибла её мать, бросившаяся на помощь. Многие пользователи интернета озабочены судьбой тигра, будущее которого пока ещё решается.
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Саму женщину у тигров отбили, она потом лечилась, и из-за ран и укусов осталась инвалидом. Её маму которая тоже пыталась её отбить, тигры оставили у себя ...
Женщина потом пыталась засудить сафари-парк, но представители парка чётко ссылались на правила согласно которым посетителям строжайше запрещено покидать транспортные средства во время самого сафари.