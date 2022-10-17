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Краб чуть не утопил орлана, пытавшегося его съесть

Краб чуть не утопил орлана, пытавшегося его съесть

Автор:
17 октября 2022 10:13
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   интересно   краб   неожиданно   орлан   
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Орлан решил полакомиться крабом и без особого труда поймал его. Однако крабик оказался не из робкого десятка и смог за себя постоять. Орлан был унижен и чуть не утонул.

Никогда не сдавайся!

Словно лицехват из фильма "Чужой".

Источник:

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Метки: видео   животные   интересно   краб   неожиданно   орлан   
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Борис Карабанов 15 минут назад
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