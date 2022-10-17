Краб чуть не утопил орлана, пытавшегося его съесть

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Орлан решил полакомиться крабом и без особого труда поймал его. Однако крабик оказался не из робкого десятка и смог за себя постоять. Орлан был унижен и чуть не утонул.
Никогда не сдавайся!
Словно лицехват из фильма "Чужой".
Источник:
АНТИФИШКИ
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