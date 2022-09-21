В Видном подростки забросали церковь петардами

В городе Видном компания парней шла мимо храма Александра Невского на проспекте Ленинского Комсомола. Ребята решили, что будет очень весело покидать в церковь петардами. При этом они пародировали знаменитого блогера, который так сжёг свой автомобиль.

«Не туда», — крикнул один из парней и все они засмеялись.