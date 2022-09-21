В Видном подростки забросали церковь петардами

Поздно вечером компания молодых людей гуляла у храма Александра Невского на проспекте Ленинского Комсомола в Видном. Парни решили развлечься и закидать храм петардами. Пользователи уже спорят, как это можно расценивать: оскорбление чувств верующих или экстремизм.
В городе Видном компания парней шла мимо храма Александра Невского на проспекте Ленинского Комсомола. Ребята решили, что будет очень весело покидать в церковь петардами. При этом они пародировали знаменитого блогера, который так сжёг свой автомобиль.
«Не туда», — крикнул один из парней и все они засмеялись.
Ролик появился в сети и пользователи уже спорят, в чём можно обвинить подростков. Кто-то назвал их просто хулиганами, а кто-то предложил привлечь их к ответственности по статье "Оскорбление чувств верующих". Пользователи соцсетей предположили, что скоро появятся их публичные извинения. Некоторые предложили наказать парней.
Источник:
АНТИФИШКИ
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:D
p.s. Но почему не в мечеть?