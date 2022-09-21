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В Видном подростки забросали церковь петардами

В Видном подростки забросали церковь петардами

Автор:
21 сентября 2022 08:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Церковь   видное   воспитание   выходка   интересное   подростки   фото   
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Поздно вечером компания молодых людей гуляла у храма Александра Невского на проспекте Ленинского Комсомола в Видном. Парни решили развлечься и закидать храм петардами. Пользователи уже спорят, как это можно расценивать: оскорбление чувств верующих или экстремизм.

В городе Видном компания парней шла мимо храма Александра Невского на проспекте Ленинского Комсомола. Ребята решили, что будет очень весело покидать в церковь петардами. При этом они пародировали знаменитого блогера, который так сжёг свой автомобиль.

«Не туда», — крикнул один из парней и все они засмеялись.

Ролик появился в сети и пользователи уже спорят, в чём можно обвинить подростков. Кто-то назвал их просто хулиганами, а кто-то предложил привлечь их к ответственности по статье "Оскорбление чувств верующих". Пользователи соцсетей предположили, что скоро появятся их публичные извинения. Некоторые предложили наказать парней.

Источник:

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Метки: Россия   Церковь   видное   воспитание   выходка   интересное   подростки   фото   
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9  комментариев
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165k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Полчаса назад
на Донбасс отправить...трупаков нацистских хоронить
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801
basil pupkin 9 секунд назад
Какой проспект, такие и кидуны, комсомольцы наверное, те ещё борцы с мракобесием со времён СССР.
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0
Василий Минуту назад
Ну думаю что на кол посадить посреди площади и чтобы в назидание всяким шибко толерантным и прочим. Может хватит уже терпеть выходки разные на православие?
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−74
ЛехаЧифирь 2 минуты назад
Святой Александр Невский лично накажет этих пацанов призывного возраста и вскоре включит в состав своего небесного полка.
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7k
Колорад 5 минут назад
Считаю надо их заставить сделать тоже самое в мечети, в Грозном, например. Если сделают, значит просто хулиганство, а если нет, то очевидно, "Оскорбление чувств верующих"
:D
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8k
Борис Карабанов 9 минут назад
Причём здесь "оскорбление"? Зачем передёргивать? Хулиганство.
p.s. Но почему не в мечеть?
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8k
Trenzel2003 10 минут назад
Привязать, как в давние времена к позорному столбу. И высечь розгами. Прилюдно!
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1k
Alex 22 минуты назад
Надо отправить их бетон экономить.
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48k
dima423 37 минут назад
не думаю что они конкретно в церковь целились... просто кинули на газон ближайший) вообще как то пох, че с этой церковью станет то от петарды и чем она от других домов отличается?
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