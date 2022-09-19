"Маленький герой!": в Железногорске пьяный мужик напал на мальчика, который заступился за бабушку

Под Красноярском, в Железногорске на остановке разыгралась настоящая драма. Пьяный мужик накричал на бабушку, и за старушку заступился 8-летний мальчик. Мужчина говорит, что «даст ему по башке» и бьёт ребёнка.
В ролике, который сняли очевидцы, видно, как мужчина с заплетающимся языком угрожает мальчику. Как оказалось, пьяный мужчина кричал что-то пожилой женщине, а школьник сделал ему замечание.
После этого мужчина подошёл к мальчику и пообещал что «даст ему по башке». Затем мужчина несколько раз ударил мальчика по голове.
Источник:
После того как ролик попал в сеть, мать мальчика рассказала «Газете.ру», что её сын не пострадал.
«Чувствует себя нормально, сильно не пострадал. Больше просто шок вчера был. Мне сказали, что мужчину задержали. Заявление написано. Сначала он не боялся, когда подходил, не ожидал, что мужчина может себя так повести. Потом, конечно, шок и страх, когда ударил. Конечно, я им горжусь! Удивляюсь его смелости. Хоть и провели лекцию о том, что в такой ситуации лучше бежать, чем лезть на рожон», — рассказала мама школьника.
Личность подозреваемого в избиении ребенка уже остановлена. Им оказался безработный 46-летний местный житель.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Пьяный Москвич пытался украсть из "ВкусВилла" пироги и варенье, но уснул прямо в магазине
- Батя наехал на свою дочь во время стрима за то, что она забила холодильник мороженым и его пельмени не влезли
- В московском ресторане «Вкусно и точка» произошла драка между сотрудниками
- В Новосибирске пенсионер сделал курящим девушкам замечание и чуть с ними не подрался
- "Замуж выйти хочешь?": в сеть слили жутковатую запись "Голубого огонька" до обработки
а предыстории опять нет. что там у алкаша с бабкой за конфликт был?