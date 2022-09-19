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"Маленький герой!": в Железногорске пьяный мужик напал на мальчика, который заступился за бабушку

"Маленький герой!": в Железногорске пьяный мужик напал на мальчика, который заступился за бабушку

Автор:
19 сентября 2022 08:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Герой   Красноярсий край   Россия   бабушка   интересное   нападение   пьяный мужик   фото   
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Под Красноярском, в Железногорске на остановке разыгралась настоящая драма. Пьяный мужик накричал на бабушку, и за старушку заступился 8-летний мальчик. Мужчина говорит, что «даст ему по башке» и бьёт ребёнка.

В ролике, который сняли очевидцы, видно, как мужчина с заплетающимся языком угрожает мальчику. Как оказалось, пьяный мужчина кричал что-то пожилой женщине, а школьник сделал ему замечание.

После этого мужчина подошёл к мальчику и пообещал что «даст ему по башке». Затем мужчина несколько раз ударил мальчика по голове.

После того как ролик попал в сеть, мать мальчика рассказала «Газете.ру», что её сын не пострадал.

«Чувствует себя нормально, сильно не пострадал. Больше просто шок вчера был. Мне сказали, что мужчину задержали. Заявление написано. Сначала он не боялся, когда подходил, не ожидал, что мужчина может себя так повести. Потом, конечно, шок и страх, когда ударил. Конечно, я им горжусь! Удивляюсь его смелости. Хоть и провели лекцию о том, что в такой ситуации лучше бежать, чем лезть на рожон», — рассказала мама школьника.

Личность подозреваемого в избиении ребенка уже остановлена. Им оказался безработный 46-летний местный житель.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Герой   Красноярсий край   Россия   бабушка   интересное   нападение   пьяный мужик   фото   
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15  комментариев
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6k
hhwost 8 часов назад
8-летний ребенок заступался за старушку, а великовозрастные "очевидцы" снимали ролик


а предыстории опять нет. что там у алкаша с бабкой за конфликт был?
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6k
Георгий Новиков 37 минут назад
Уже представил его на зоне,со статьёй за избиение малолетнего.В авторитете будет.
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6k
klop 5 часов назад
Опять видео без начала, в чем конфликт не понятен, судя по ухмылкам за кадром снимал подросток. Вспоминается видео с "компотом".
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3k
мозгOFF 5 часов назад
"Безработный местный житель" - во времена, когда это был Красноярск-26,даже сама эта фраза была фантастикой! Да и сейчас к ЗАТО Железногорск остаются вопросы.
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48k
dima423 6 часов назад
Эх как же хочется быть там рядом и размазать это бухое чмо ровным слоем по асфальту...
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405
Миха 6 часов назад
скотина пьяная!
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7k
Шурави 7 часов назад
А снимает кто? И почему не сначала? Этот мужик конечно быдло, но вот остального мы не знаем.
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15k
Колька Валеркин сын 8 часов назад
Мляяяяя, а там че в Железногорске нет мужиков, которые бы ему 3.14здов вставили, ну так для профилактики и что бы не делю костями срал?
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14k
сеньор Леонсио 8 часов назад
Это не мужчина,а какое то быдло,био-существо мужского пола! Мальчик повёл себя по мужски!
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