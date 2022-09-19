"Маленький герой!": в Железногорске пьяный мужик напал на мальчика, который заступился за бабушку

В ролике, который сняли очевидцы, видно, как мужчина с заплетающимся языком угрожает мальчику. Как оказалось, пьяный мужчина кричал что-то пожилой женщине, а школьник сделал ему замечание.

После этого мужчина подошёл к мальчику и пообещал что «даст ему по башке». Затем мужчина несколько раз ударил мальчика по голове.