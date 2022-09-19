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В цирке Омска гимнастка, выступавшая без страховки, рухнула с высоты

В цирке Омска гимнастка, выступавшая без страховки, рухнула с высоты

Автор:
19 сентября 2022 10:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Травма   видео   воздушная гимнастика   выступление   омск   падение с высоты   цирк   цирк Филатовых   
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Девушка сорвалась, выполняя красивый трюк в паре со своим супругом. Момент падения попал на видео.


В Цирке Филатовых в Омске с высоты упала воздушная гимнастка. Момент падения попал на камеры зрителей, снимавших представление.

"Да, действительно, произошло падение. Иногда такое бывает, это издержки профессии. Риск — часть их работы. Артисты это понимают", — прокомментировала администрация цирка. Известно, что артистка самостоятельно смогла дойти до кареты скорой помощи. После осмотра врачей выяснилось, что у гимнастки сломана кисть руки. Кроме этого девушке сделали МРТ позвоночника - она жалуется на боли в спине.


Пиар-служба цирка поясняет, что артистка исполняла номер «Пламя» в жанре «Ремни» с супругом. Оказывается, этот номер во всем мире исполняют без страховки.

После того, как гимнастку увезли, представление продолжилось.


Источник:

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Метки: Ynews   Травма   видео   воздушная гимнастика   выступление   омск   падение с высоты   цирк   цирк Филатовых   
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7  комментариев
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1k
Максим Николаев 45 минут назад
Странно, я думал циркачи должны знать, что нельзя вот так перемещать упавшего человека.
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452
ColuMbot1 8 минут назад
поэтому у цирковых пенсия с 25 лет идет
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44k
SinigamiRuuk Полчаса назад
Носилки где?
Уж кто кто, а они должны знать за ТБ и ПП.
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5k
GROMOZEKA 40 минут назад
«Оказывается, этот номер во всем мире исполняют без страховки»

Натягивать внизу страховочную сетку, тоже во всем мире запрещают?
Последний раз я был в цирке лет 12 назад, с ребенком.
По сравнению с тем, что я видел в своем детстве, это чистые девяностые.
Дорогостоящий балаган, без организации
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17k
alexis 57 минут назад
Скорее всего она собиралась уехать после выступления.
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131
Sata33 Час назад
странная профессия ...
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