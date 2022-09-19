В цирке Омска гимнастка, выступавшая без страховки, рухнула с высоты

"Да, действительно, произошло падение. Иногда такое бывает, это издержки профессии. Риск — часть их работы. Артисты это понимают", — прокомментировала администрация цирка. Известно, что артистка самостоятельно смогла дойти до кареты скорой помощи. После осмотра врачей выяснилось, что у гимнастки сломана кисть руки. Кроме этого девушке сделали МРТ позвоночника - она жалуется на боли в спине.

Пиар-служба цирка поясняет, что артистка исполняла номер «Пламя» в жанре «Ремни» с супругом. Оказывается, этот номер во всем мире исполняют без страховки.

После того, как гимнастку увезли, представление продолжилось.