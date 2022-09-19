В цирке Омска гимнастка, выступавшая без страховки, рухнула с высоты

Девушка сорвалась, выполняя красивый трюк в паре со своим супругом. Момент падения попал на видео.
В Цирке Филатовых в Омске с высоты упала воздушная гимнастка. Момент падения попал на камеры зрителей, снимавших представление.
Осторожно! Видео не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой
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"Да, действительно, произошло падение. Иногда такое бывает, это издержки профессии. Риск — часть их работы. Артисты это понимают", — прокомментировала администрация цирка. Известно, что артистка самостоятельно смогла дойти до кареты скорой помощи. После осмотра врачей выяснилось, что у гимнастки сломана кисть руки. Кроме этого девушке сделали МРТ позвоночника - она жалуется на боли в спине.
Пиар-служба цирка поясняет, что артистка исполняла номер «Пламя» в жанре «Ремни» с супругом. Оказывается, этот номер во всем мире исполняют без страховки.
После того, как гимнастку увезли, представление продолжилось.
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АНТИФИШКИ
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Уж кто кто, а они должны знать за ТБ и ПП.
Натягивать внизу страховочную сетку, тоже во всем мире запрещают?
Последний раз я был в цирке лет 12 назад, с ребенком.
По сравнению с тем, что я видел в своем детстве, это чистые девяностые.
Дорогостоящий балаган, без организации