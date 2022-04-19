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Сообщество Без кота и жизнь не та 1248 постов • 430 подписчиков подписаться
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Кот притворился раненым, чтобы попасть в помещение

Кот притворился раненым, чтобы попасть в помещение (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2022 09:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Травма   Юмор   видео   животные   кот   симулянт   симуляция   
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Хитрый кот сделал вид, что повредил лапу, чтобы проникнуть в дом. Используя проверенную временем тактику он добился того, что хозяева открыли дверь и пустили его.
Стоило только хозяевам открыть дверь, как пушистый симулянт забыл про свою хромоту и спокойно вошёл в дом.

Источник:

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Метки: Травма   Юмор   видео   животные   кот   симулянт   симуляция   
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13  комментариев
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700
Антон 4 часа назад
Вот хитрая-рыжая морда
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27k
Vazari 15 минут назад
Эта протокольная морда намного умнее, чем хочет казаться)))
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795
IOON 18 минут назад
от жопа пушистая)))
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41k
6opbka Час назад
главное не забыть на какую ногу хромаешь
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7k
amrita Час назад
Рыжий... хитрец.
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10k
Alex Djeff 2 часа назад
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−15
28k
Jackson-Motor 3 часа назад
У меня старый кот как- то грохнулся с 6- го этажа и сломал заднюю лапу. Проходил 2 месяца в гипсе, потом, вроде, оклемался- носился по квартире, как угорелый, но как только семья садилась есть, кот появлялся, ковыляя на трёх лапах и старательно подволакивая четвёртую. Отец всегда говорил: " Правильно. Инвалидам больше подают!"
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4k
мемфрид 3 часа назад
Ахтыжхитраятырожарыжая
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502
Жопа 3 часа назад
Да мокро просто, хоть одну лапу сухую оставить хочет ) Видел как-то в цирке тирга, он принципиально не мочил одну лапу переднюю, вот просто так фича... ну или баг как говорится. у них там даже басик был, но он всегда почему-то держал высунутой одну лапу, так забавно. Я бы даже не обратил внимания, если бы дрессировщик не показал.
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6k
Кружок 4 часа назад
не совсем понял ...
т.е. здорового кота хозяева в дом не пускают?
что за бред?
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5k
Vladimir 4 часа назад
Котик не виновен, у него лапки.
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−9
Alex 4 часа назад
Жулик!
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