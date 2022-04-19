Кот притворился раненым, чтобы попасть в помещение

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Хитрый кот сделал вид, что повредил лапу, чтобы проникнуть в дом. Используя проверенную временем тактику он добился того, что хозяева открыли дверь и пустили его.
Стоило только хозяевам открыть дверь, как пушистый симулянт забыл про свою хромоту и спокойно вошёл в дом.
Источник:
АНТИФИШКИ
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т.е. здорового кота хозяева в дом не пускают?
что за бред?