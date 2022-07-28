Чудовищная боль: симуляция Неймара на предсезонном товарищеском матче

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«ПСЖ» одержал комфортную победу над японской «Гамбой» со счетом 6: 2, а бразильский нападающий забил дубль. Первый гол Неймара с пенальти и то, как он заработал это пенальти, были крайне спорными.
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АНТИФИШКИ
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С удовольствием бы посмотрел)
Люблю хоккей. Игра настоящих мужчин.
А футбол, как по мне - рейтингом доверия еще ниже. Хуже наверное только игроку противоположной команды - чувак знает, что даже не докоснулся, а сделать ничего не может и не сможет даже если опубликовать это видео.