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Чудовищная боль: симуляция Неймара на предсезонном товарищеском матче

Чудовищная боль: симуляция Неймара на предсезонном товарищеском матче

Автор:
28 июля 2022 08:42
Сообщество : Спорт
Метки: Неймар   Травма   видео   пенальти   симуляция   спортивная травма   футбол   
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«ПСЖ» одержал комфортную победу над японской «Гамбой» со счетом 6: 2, а бразильский нападающий забил дубль. Первый гол Неймара с пенальти и то, как он заработал это пенальти, были крайне спорными.

Источник:

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Метки: Неймар   Травма   видео   пенальти   симуляция   спортивная травма   футбол   
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19  комментариев
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3k
GROMOZEKA Час назад
Надо было ногами добить, чтоб хоть пенальти не зря было заработано
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15k
Кархародон Полминуты назад
И, главное ж, - все давно знают, все видят..

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932
олег Минуту назад
это ужасно!пожалейте его и пристрелите .
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21k
sanchesS80 15 минут назад
Одна из причин почему почти перестал смотреть футбол. Тошно как-то от кривляний, подлости. Хоккей да, хотя и хоккей потихоньку начинает портиться. Жалко регби у нас почти не показывают. Очень нравилось раньше смотреть кубок мира.
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58k
Александр 24 минуты назад
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8k
Puans-on Полчаса назад
Как голубые ведут себя.
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7k
Дети откопали осла Полчаса назад
Клоун, гнать из футбола .
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3k
Александр Едигаров Полчаса назад
Его бы в регби отдать.
С удовольствием бы посмотрел)
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996
Антон Полчаса назад
Таких футболистов по другому наказывать нужно)))) На хоккейный матч их посылать, в качестве игрока, я бы посмотрел как бы они там симулировали
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393
Куруш Полчаса назад
Судя по количеству отмываемого бабла и тому что происходит на поле, футбол давно уже не спорт, а шоу.
Люблю хоккей. Игра настоящих мужчин.
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21k
Mike Miller Полчаса назад
Вот из-за этого он и не стал великим игроком, хотя талант это ему позволяет. Гниленький характер
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24k
Михаил Сметанкин 36 минут назад
Я в футболе не очень. За симуляцию наказывают?
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44k
SinigamiRuuk 37 минут назад
Вот все его знают, на камерах всё показано, почему просто не дисквалифицируют за постоянное мошенничество и не спортивное поведение?
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58k
Александр 40 минут назад
Неймар - известный симулянт № 1...:-))
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39k
Aleksandr 44 минуты назад
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35k
Опаньки 47 минут назад
Никогда не понимал зачем люди смотрят реслинг. Это как "растительный" стейк для веганов. Хочешь мяса - ешь мясо. Если ты против мяса как продукт убойство животных - коси траву.
А футбол, как по мне - рейтингом доверия еще ниже. Хуже наверное только игроку противоположной команды - чувак знает, что даже не докоснулся, а сделать ничего не может и не сможет даже если опубликовать это видео.
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6k
Bjornsson Час назад
Даже игра была "Neyboy Challenge", основанная на симуляциях Неймара
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