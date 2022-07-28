Чудовищная боль: симуляция Неймара на предсезонном товарищеском матче

Что для вас «чувство дома»?

Убойный футбол: нешуточные страсти в матче сборных Бразилии и Эквадора

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Симуляция года: футболист притворился, что в него кинули камнем зрители

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