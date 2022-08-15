Канадский политик случайно проглотил пчелу во время выступления

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Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд проглотил пчелу во время пресс-конференции, посвященной экономическому развитию и состоянию здравоохранения. Политик внезапно закашлялся и заявил, что проглотил пчелу.
Случайно проглоченная пчела не помешала мужчине продолжить выступление. Чиновник выпил воды и пошутил, что теперь насекомое жужжит в его животе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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что будет если укусит в кишечник?
При ужалении вместе с жалом от пчелы отрывается мешок с ядом и с органом, который этот яд впрыскивает. По этому если жало не вытащить, то уще несколько минут этот орган будет закачивать яд в тело. Пчела из-за этого, естественно, погибает.
Небольшие порции ужаления - 4-5 за раз полезны для организма, если нет аллергии. Среди пчеловодов больше всего долгожителей.
Кстати, налицо жестокое обращение с пчелами, протесты зеленых будут?