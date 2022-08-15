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Канадский политик случайно проглотил пчелу во время выступления

Канадский политик случайно проглотил пчелу во время выступления

Автор:
15 августа 2022 10:55
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Канада   в мире   видео   выступление   насекомое   новости   политик   пчела   
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Премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд проглотил пчелу во время пресс-конференции, посвященной экономическому развитию и состоянию здравоохранения. Политик внезапно закашлялся и заявил, что проглотил пчелу.
Случайно проглоченная пчела не помешала мужчине продолжить выступление. Чиновник выпил воды и пошутил, что теперь насекомое жужжит в его животе.

Источник:

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Метки: Канада   в мире   видео   выступление   насекомое   новости   политик   пчела   
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31  комментарий
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90k
Броненосец Потелкам 12 часов назад
А так и помереть можно
Укусит в гортани изнутри - отек - все, дышать нечем....
.
Если трахеотомию никто за минуту не сделает - все, докизделся, сладенький....
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15
Артем Гундарев 38 минут назад
Ничего, мёдом просрется и норм. А вообще публичное дело Джани Депа с его кикиморой Херб вспомнилось:
My dog stepped on a bee.....
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1k
Marsikello 2 часа назад
В ходе съёмок ни одна пчела не пострадала
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16k
Vital Idol 6 часов назад
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19k
nobody® 9 часов назад
Медовый спас отпраздновал
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8k
Шамсуддин 10 часов назад
интересно!
что будет если укусит в кишечник?
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18k
ЦСКА 11 часов назад
Это наши.....
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4k
Vasiliy 11 часов назад
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58k
Александр 11 часов назад
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1k
Медвед 12 часов назад
Очень здорово и достойно вышел из ситуации. Крут!
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405
ChePaev 12 часов назад
если бы пчела ему в горло укусила, хана бы ему было, задохнулся бы от отека, если бы трахеотомию ему сделать не успели (протыкают горло в районе кадыка и трубку вставляют, чтобы дышал, т.к. через рот и нос дышать от отека невозможно)
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405
ChePaev Медвед 11 часов назад
в детстве помню видел как мужика оса укусила в язык, он сливу ел, а оса в сливу залезла, прогрызла дырку в ней и там сидела. У мужика язык распух так, что изо рта вылазить начал на глазах, но носом дышать он мог, ему скорую вызывали.
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405
ChePaev Медвед 11 часов назад
мнея пчела недавно укусила в кончик уха, вернее я ее прибил, когда она жужжала возле уха, в принципе не больно, че там хрящ один, я жало вытащил, но ухо распухло и оттопырилось как у Козодоева в фильме "Бриллиантовая рука", домой приехал все ржали)))
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5k
Умница-красавица 12 часов назад
Бог шельму метит
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25k
Киры4 12 часов назад
Потом скажут, что это был Российский микро дрон.
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25k
Ego sum qui sum 12 часов назад
Политические новости которые приятно читать ))
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8k
Mowgley Z ⚔ 12 часов назад
Доп.и.з.д.елся

Кстати, налицо жестокое обращение с пчелами, протесты зеленых будут?
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