В Новороссийске мужчина неудачно прокатился на перилах и полетел с третьего этажа

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В одном из торговых центров Новороссийска 42-летний мужчина решил скатиться по перилам, но не удержался и сорвался вниз.
Источник:
АНТИФИШКИ
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P.S. Жалко мужика, конечно, хоть и дурень.