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В Новороссийске мужчина неудачно прокатился на перилах и полетел с третьего этажа

В Новороссийске мужчина неудачно прокатился на перилах и полетел с третьего этажа

Автор:
21 июля 2022 08:35
Метки: Травма   видео   дурная голова   падение   перелом   перила   
201
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1
В одном из торговых центров Новороссийска 42-летний мужчина решил скатиться по перилам, но не удержался и сорвался вниз.

Источник:

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Метки: Травма   видео   дурная голова   падение   перелом   перила   
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9  комментариев
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3k
Copycat 47 минут назад
мда мужики и в 42 могут как дети себя вести) из разряда "а почему мужчины живут меньше женщин"
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17k
Dr.CrAzY 18 минут назад
Сколько промиле?
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657
HalloFreeSpace Полчаса назад
На ровном месте , на бильярдном столе ...
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1k
Мурчелло Полчаса назад
Это видео нужно подарить ему на день рождения.Красиво оформив его голубой каемочкой.Как напоминание о его дол.бо.еб.изме,и предостережение на будущее.
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10k
Андрей Ма-С Полчаса назад
лауреат на премию
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1k
Оксид Бетона 41 минуту назад
Хотел он к славе докатиться, в итоге просто долетел!

P.S. Жалко мужика, конечно, хоть и дурень.
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