"Не верьте им!": мошенницы под видом беженок из Луганска просят деньги у военных в аэропорту

Очевидица рассказывает, что неоднократно встречает пару девушек в аэропорту Шереметьево. Юные особы якобы никак не могут насобирать денег на поездку домой - в Луганск. Объектами интереса девушек становятся не обычные пассажиры, а мужчины в военной форме. Среди них много тех, кто прилетел на побывку домой из зоны СВО. Они как никто другой знают, что такое быть под обстрелами, а потому сочувствуют девушкам и помогают.

Между тем, просящие ошиваются в аэропорту уже не первый день. Полицейские на них не реагируют, ведь те не крадут, с протянутой рукой не стоят и насильно деньги не отбирают.