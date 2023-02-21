"Не верьте им!": мошенницы под видом беженок из Луганска просят деньги у военных в аэропорту

Быстрее всех адаптируются к политике дня рекламщики и мошенники. Последние теперь выдают себя за беженцев из ДНР и ЛНР, не стесняясь просить денег у парней в военной форме.
Очевидица рассказывает, что неоднократно встречает пару девушек в аэропорту Шереметьево. Юные особы якобы никак не могут насобирать денег на поездку домой - в Луганск. Объектами интереса девушек становятся не обычные пассажиры, а мужчины в военной форме. Среди них много тех, кто прилетел на побывку домой из зоны СВО. Они как никто другой знают, что такое быть под обстрелами, а потому сочувствуют девушкам и помогают.
Между тем, просящие ошиваются в аэропорту уже не первый день. Полицейские на них не реагируют, ведь те не крадут, с протянутой рукой не стоят и насильно деньги не отбирают.
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Поэтому женщина решила снять на камеру действия цыганок и попросила распространить это видео. Глядишь, кому-то из военных оно поможет не попасть на уловки аферисток.
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ЗЫ
Этот народец исправит только крематорий.
Потом увидел заголовок у видео...
Несколько лет назад, точно те же персонажи, с теми же самыми файликами, так-же шлялись попрошайничали "на лечение неизлечимо больной дочери".
Я в начале нулевых в Кубинке служил, так в подмосковных электричках тогда на подобных побирушек столько насмотрелся, что у меня от них иммунитет на всю оставшуюся жизнь.
А ведь находятся идиоты, что даже цыганчатам подают.