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"Не верьте им!": мошенницы под видом беженок из Луганска просят деньги у военных в аэропорту

"Не верьте им!": мошенницы под видом беженок из Луганска просят деньги у военных в аэропорту

Автор:
21 февраля 2023 15:34
Сообщество : Мошенничество
Метки: аферисты   аэропорт Шереметьево   видео   военные   мошенники   обман   политика   развод на деньги   сво   
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Быстрее всех адаптируются к политике дня рекламщики и мошенники. Последние теперь выдают себя за беженцев из ДНР и ЛНР, не стесняясь просить денег у парней в военной форме.

Очевидица рассказывает, что неоднократно встречает пару девушек в аэропорту Шереметьево. Юные особы якобы никак не могут насобирать денег на поездку домой - в Луганск. Объектами интереса девушек становятся не обычные пассажиры, а мужчины в военной форме. Среди них много тех, кто прилетел на побывку домой из зоны СВО. Они как никто другой знают, что такое быть под обстрелами, а потому сочувствуют девушкам и помогают.


Между тем, просящие ошиваются в аэропорту уже не первый день. Полицейские на них не реагируют, ведь те не крадут, с протянутой рукой не стоят и насильно деньги не отбирают.


Поэтому женщина решила снять на камеру действия цыганок и попросила распространить это видео. Глядишь, кому-то из военных оно поможет не попасть на уловки аферисток.


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Метки: аферисты   аэропорт Шереметьево   видео   военные   мошенники   обман   политика   развод на деньги   сво   
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20  комментариев
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13k
котегRUS Час назад
у этих морковок на лбу написано что они цыганки!
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49k
Войнов 9 минут назад
Наша полиция как всегда - "когда убьют, тогда и приходите".
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311
Вася Васильев 17 минут назад
Хохлухи? Денег на билет не хватает? Ну так вперёд в туалет зарабатывать по специальности.
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1k
Жирный бот Полчаса назад
Это каким ветром их в Шереметьево занесло, даже если они и беженки
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899
Mrak OBOY Полчаса назад
не кто не расист пока речь не заходит о цыганах)))
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2k
ChePaev Полчаса назад
Мусорские в аэропортах не работают от слова "совсем". Недавно в Шереметьево наблюдал как бомбилы, косившие под Яндекс такси, даже для правдоподобности надевшие желтые жилетки с надписью "Яндекс-такси", прямо на выходе их терминала окучивали прилетающий народ, тех кто не в курсе, что можно себе заказать такси через приложение за 800-1000 руб до города, хлобучили приезжих на трешку, впаривая им что они то же самое такси что и приложении, только в приложении надо еще ждать пока доедет к вам, а они вот тут уже.
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97k
parallax 36 минут назад
Пару лет назад наблюдал подобную сцену в городе Мюнстер (Германия). Кучка чернооких девах с призывающими плакатами и прикидываясь немыми, собирали пожертвования в "пользу общества глухонемых".
ЗЫ
Этот народец исправит только крематорий.
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5k
alex 37 минут назад
мрази
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3k
ProstoBoBka 41 минуту назад
По фото понял, что это цыгане. Им жертвовали тупые и слепые?
Потом увидел заголовок у видео...
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28k
Levyathan 43 минуты назад
Схема давно распространенная, просто под беженцев переписанная. Иногда встречаю старую иномарку на АЗС. Стоит машина, внутри сидят два борова, а две девки, с орлиными носами и томными глазами ,окучивают заправляющихся. Типа нет денег на бензин, еле дотолкали, поможите, чем сумеете
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3k
ProstoBoBka 43 минуты назад
Кто им жертвовал слепые или тупые, на лице все написано! Цыгане!
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17k
Алексей 54 минуты назад
путянския россея, творят чего хотят, а мусарня в доле....
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15k
K7OO 58 минут назад
Вообще-то мошенники и аферисты никогда деньги насильно не отбирают. Это что, повод для оправдания их преступной деятельности? Какой-то бред.
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595
Николай 59 минут назад
На сайте знакомств недавно беженка из ДНР просила ей 500р на мобилку положить.
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1k
GoInDown Час назад
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14k
Kucher Час назад
У нас по квартирам такие ходят "беженцы". Буквально на днях дочка дверь открыла, подходит ко мне: "Пап, там с Украины беженцы". Я вышел, смотрю - стоит, как обычно с кучей каких-то бумаг в файлике, и начинается заученная песня: "Извините, что к вам обращаемся. Сами мы не местные. Дом сломали. Паспорт отобрали. Допоможите, кто чем могет." Немножко утрирую, но смысл примерно такой. Я слушать не стал, просто дверь закрыл перед её носом и дочке в дальнейшем велел так же делать.
Несколько лет назад, точно те же персонажи, с теми же самыми файликами, так-же шлялись попрошайничали "на лечение неизлечимо больной дочери".
Я в начале нулевых в Кубинке служил, так в подмосковных электричках тогда на подобных побирушек столько насмотрелся, что у меня от них иммунитет на всю оставшуюся жизнь.
А ведь находятся идиоты, что даже цыганчатам подают.
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14
Александр Час назад
Там рядом шоссе многим известное,поймать их и работать туда отправить
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