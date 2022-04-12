Юный автогонщик зиганул на пьедестале, но объяснил, что его неправильно поняли

На церемонии награждения гонщик вскинул руку в приветствии, которое очень многим зрителям напомнило нацистский жест. Приветствие под названием "римский салют" использовали члены фашистской партии Муссолини, позднее оно было принято в нацистской Германии, а по окончанию второй мировой войны запрещено во многих странах.



Этот поступок вызвал шквал неодобрения. На FIA обрушился поток возмущенных комментариев. Зрители спрашивали у федерации, как вообще подобное оказалось возможным. В FIA от комментариев отказались, однако с официального сайта фотографии с награждения удалили.