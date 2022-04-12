FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
добавить
пост
Сообщество Спорт 2759 постов • 418 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Юный автогонщик зиганул на пьедестале, но объяснил, что его неправильно поняли

Юный автогонщик зиганул на пьедестале, но объяснил, что его неправильно поняли (6 фото + 2 видео)

Автор:
12 апреля 2022 07:40
Сообщество : Спорт
Метки: fia   Северюхин   видео   гонки   жесты   картинг   римский салют   скандал   
1784
6
2

15-летний Артём Северюхин оказался в центре громкого скандала после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу, который состоялся в португальском городе Портимау.

На церемонии награждения гонщик вскинул руку в приветствии, которое очень многим зрителям напомнило нацистский жест. Приветствие под названием "римский салют" использовали члены фашистской партии Муссолини, позднее оно было принято в нацистской Германии, а по окончанию второй мировой войны запрещено во многих странах.

Этот поступок вызвал шквал неодобрения. На FIA обрушился поток возмущенных комментариев. Зрители спрашивали у федерации, как вообще подобное оказалось возможным. В FIA от комментариев отказались, однако с официального сайта фотографии с награждения удалили.

Мать гонщика попыталась оправдать сына, заявив в соцсетях, что тот "посылал ей сердечки", но усмотреть в жесте Артёма послание любви не получилось даже у самых рьяных защитников спортсмена.


Пресс-служба Российской Автомобильной Федерации (РАФ) в пресс-релизе объяснила свою позицию относитель ситуации с Северюхиным. В заявлении сказано о том, что окончательное решение по спортсмену будет принято после заседания Совета по спорту.


А сам Северюхин извинился, заявив, что никогда не был сторонником нацистской идеологии.


Впрочем, эти извинения 15-летнему гонщику, похоже, уже не помогут. Пресс-секретарь РАФ Мария Мельникова в своем Телеграм-канале сообщила, что шведы (команда Ward Racing) уже расторгли контракт с Северюхиным, а FIA рассматривает пожизненную дисквалификацию. В самой федерации сообщили о возбуждении дела в отношении Северюхина.


И хотя в России нашлись защитники Артёма, призвавшие не судить парня слишком строго (дескать, что там может быть в голове в 15-то лет), многие считают, что даже с учётом подросткового возраста нужно понимать какие-то базовые вещи и нести за свои поступки ответственность. Пресс-секретарь РАФ Мария Мельникова в Телеграм-канале написала, что произошедшее будет иметь последствия не только для Артёма, но и для всех российских спортсменов. Отношение к нашим ребятам в мире и без того не слишком приятное, а этот инцидент не сделает их лучше.


Напомним, что по решению Международной федерации автоспорта (FIA) российские и белорусские гонщики не могут выступать на официальных соревнованиях со своей национальной символикой. Поэтому перед соревнованиями Артём Северюхин получил итальянскую гоночную лицензию и участвовал в соревнованиях под итальянским флагом. Северюхин из города Верхняя Пышма Свердловской области стал лучшим на первом этапе чемпионата. Вполне возможно, это первая и последняя победа Артёма в соревнованиях такого уровня.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: fia   Северюхин   видео   гонки   жесты   картинг   римский салют   скандал   
0
41
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
41  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Колька Валеркин сын Час назад
Все он прекрасно понимал, после зиги ржал. Поделом новому Коле из Уренгоя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
6k
Кружок 4 минуты назад
Парнишке надо было сказать, что он так хотел поддержать говнокраину.
Сразу бы стал героем для гейропы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
pssst 5 минут назад
Европейцы очень переживали, когда в России начали заявлять о чистке общества от тех, кто свалил. Пацан наглядно продемонстрировал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Fat Lynx 6 минут назад
Е-бать горе родителям... хотя в нынешнее время и не горе. Может родители сами последователи идейной борьбы с унтерменшами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Николай 7 минут назад
Был бы укропом все бы этому дебилу поаплодировали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vlad 8 минут назад
Пацан в таком возрасте почти наверняка понятия не имеет как там вообще зиговали когда-то там нацисты. Я например в свои 42 тоже не вдавался в эти движения. Так что попал под раздачу по незнанке как говорится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Fat Lynx 9 минут назад
Да все мы правильно поняли, не надо держать людей за дебилов! У юного дарования правильное арийское воспитание... Одно хорошо - проявился вовремя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−90
vitek 9 минут назад
На самом деле вариантов всего два либо он правда дебил или фашист и то и то плохо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
KOSTELLO 10 минут назад
«И хотя в России нашлись защитники Артёма, призвавшие не судить парня слишком строго (дескать, что там может быть в голове в 15-то лет)»

Да много чего, но только не нацистские приветствия.
Не припомню, чтобы у нас в 15 лет было желание зиги кидать.
Пусть привыкает, что за свои поступки надо отвечать.
Исключать отовсюду, это, конечно жестковато, но вот потрепать по-человечески, будет не лишним
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
smokes 12 минут назад
что сказать.. олень малолетний.. тут весь мир на ушах стоит по поводу денацификации Украины.. а он "зиги" кидает..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Николай 15 минут назад
загадил себе карьеру... ну молодец...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Александр Войтенко 16 минут назад
Навыступался под чужими флагами, наслушался всякой анти-русской фигни, вот и решил выпендриться, выделиться, показать себя иным русским, европейцем. Получите фигу к носу! Зиговать сейчас в Европе позволено лишь ущемлённым украинцам. Одного понять не могу, при чём тут российские структуры? Хлопец зигует под чужими флагами, даже не под нейтральным. Вот пусть они и отвечают..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Лёха 18 минут назад
Молодой оболтус. Мне вот непонятно то, с какого бодуна (РАФ) за него вписывается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Aleksandr 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Ростислав 22 минуты назад
Бастрыкин твой выход?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Motorola Полчаса назад
По лицу же видно, что олигофрен
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
179
D A Полчаса назад
зэточки еще не хватило, был бы полный набор идиотизма.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
789
ProFanas Полчаса назад
Куда мы все катимся?
ЛЮбой, мало мальски, похожий жест готовы приравнять к преступлению против человечности!!! А вед это просто древнеримский жест приветствия.
А если бы он повернул ладонь вверх, как Линин. В чём тогда бы его обвинили?

Жаль, но из страны непуганных идиотов ( © Гений) мы превратились в в континент зашуганных дебилов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
VM Varga Полчаса назад
Довые...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−37
KENT 43 минуты назад
Этот задрот участвовал на этих гонках от Италии.
Так что все претензии к Италии.!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−37
KENT 48 минут назад
Проверьте содержимое в его компьютере и смартфоне. Тогда всё будет понятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 13 комментариев
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

140006



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
10 интересных фактов о жизни и творчестве Рэя Брэдбери
1
21
10 интересных фактов о жизни и творчестве Рэя Брэдбери
В каком возрасте были актёры "Кавказской пленницы", когда снимали фильм
1
22
В каком возрасте были актёры "Кавказской пленницы", когда снимали фильм
Бизнес, несмотря ни на что. Турбаза “Ситинский Берег”
Бизнес, несмотря ни на что. Турбаза “Ситинский Берег”
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно
0
0

Лучшие демотиваторы
Зачатие вегана
0
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#прикол#люди#факты#Россия#в мире#комментарии#Жизнь#кот#настроение
#фото#Юмор#Украина#фотографии#картинки#Приколы#сарказм#собака#страна#позитив
#животные#история#Ватермарк#мир#подборка#истории#СССР#интересное#забавно#шоу бизнес
Бизнес, несмотря ни на что. Турбаза “Ситинский Берег” Бизнес, несмотря ни на что. Турбаза “Ситинский Берег” МОК отменит церемонию награждения, если в тройку призёров войдёт Камила Валиева МОК отменит церемонию награждения, если в тройку призёров войдёт Камила Валиева «Мне п**уй абсолютно»: дочь экс-губернатора Ставрополья готова ответить за 60 млн на счёте «Мне п**уй абсолютно»: дочь экс-губернатора Ставрополья готова ответить за 60 млн на счёте Волочковой может грозить срок за оскорбление полиции: "Вы офицеры?!" Волочковой может грозить срок за оскорбление полиции: "Вы офицеры?!" "Я вам покажу!": неадекватная блогерша устроила скандал в пензенском "Бургер Кинге" "Я вам покажу!": неадекватная блогерша устроила скандал в пензенском "Бургер Кинге" Снытина раскритиковала извинения на камеру белорусских спортсменов: Мне было стыдно смотреть видео, где олимпиец моей сборной говорит так, как будто его задержали Снытина раскритиковала извинения на камеру белорусских спортсменов: Мне было стыдно смотреть...

На что жалуетесь?

Вернуться