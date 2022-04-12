Юный автогонщик зиганул на пьедестале, но объяснил, что его неправильно поняли

15-летний Артём Северюхин оказался в центре громкого скандала после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу, который состоялся в португальском городе Портимау.
На церемонии награждения гонщик вскинул руку в приветствии, которое очень многим зрителям напомнило нацистский жест. Приветствие под названием "римский салют" использовали члены фашистской партии Муссолини, позднее оно было принято в нацистской Германии, а по окончанию второй мировой войны запрещено во многих странах.
Этот поступок вызвал шквал неодобрения. На FIA обрушился поток возмущенных комментариев. Зрители спрашивали у федерации, как вообще подобное оказалось возможным. В FIA от комментариев отказались, однако с официального сайта фотографии с награждения удалили.
Мать гонщика попыталась оправдать сына, заявив в соцсетях, что тот "посылал ей сердечки", но усмотреть в жесте Артёма послание любви не получилось даже у самых рьяных защитников спортсмена.
Пресс-служба Российской Автомобильной Федерации (РАФ) в пресс-релизе объяснила свою позицию относитель ситуации с Северюхиным. В заявлении сказано о том, что окончательное решение по спортсмену будет принято после заседания Совета по спорту.
А сам Северюхин извинился, заявив, что никогда не был сторонником нацистской идеологии.
Впрочем, эти извинения 15-летнему гонщику, похоже, уже не помогут. Пресс-секретарь РАФ Мария Мельникова в своем Телеграм-канале сообщила, что шведы (команда Ward Racing) уже расторгли контракт с Северюхиным, а FIA рассматривает пожизненную дисквалификацию. В самой федерации сообщили о возбуждении дела в отношении Северюхина.
И хотя в России нашлись защитники Артёма, призвавшие не судить парня слишком строго (дескать, что там может быть в голове в 15-то лет), многие считают, что даже с учётом подросткового возраста нужно понимать какие-то базовые вещи и нести за свои поступки ответственность. Пресс-секретарь РАФ Мария Мельникова в Телеграм-канале написала, что произошедшее будет иметь последствия не только для Артёма, но и для всех российских спортсменов. Отношение к нашим ребятам в мире и без того не слишком приятное, а этот инцидент не сделает их лучше.
Напомним, что по решению Международной федерации автоспорта (FIA) российские и белорусские гонщики не могут выступать на официальных соревнованиях со своей национальной символикой. Поэтому перед соревнованиями Артём Северюхин получил итальянскую гоночную лицензию и участвовал в соревнованиях под итальянским флагом. Северюхин из города Верхняя Пышма Свердловской области стал лучшим на первом этапе чемпионата. Вполне возможно, это первая и последняя победа Артёма в соревнованиях такого уровня.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Сразу бы стал героем для гейропы.
Да много чего, но только не нацистские приветствия.
Не припомню, чтобы у нас в 15 лет было желание зиги кидать.
Пусть привыкает, что за свои поступки надо отвечать.
Исключать отовсюду, это, конечно жестковато, но вот потрепать по-человечески, будет не лишним
ЛЮбой, мало мальски, похожий жест готовы приравнять к преступлению против человечности!!! А вед это просто древнеримский жест приветствия.
А если бы он повернул ладонь вверх, как Линин. В чём тогда бы его обвинили?
Жаль, но из страны непуганных идиотов ( © Гений) мы превратились в в континент зашуганных дебилов...
Эти символы перестали быть простыми жестами в прошлом веке.
К слову, в некоторых племенах традиционное приветствие это плевок в лицо.
Если вы так любите неординарные поступки, попросите друзей приветствовать вас именно таким образом
Так что все претензии к Италии.!