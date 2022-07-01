Весельчак немного сбился с ритма

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Молодой человек решил растоптать алюминиевые банки под кантри-песню "Cotton Eye Joe". Однако что-то пошло не так.
Ритм – его второе имя.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Первый - это конечно сам "банкодав".
Второй - это тот, кто снимал этот всплеск идиотизма и потом выложил это на всеобщее обозрение.
И третий - это конечно тот, кто тиражирует этот бред с помощью копипаста.