FISHKINET
Сообщество Юмор 15143 поста • 2914 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Весельчак немного сбился с ритма

Весельчак немного сбился с ритма

Автор:
01 июля 2022 08:28
Сообщество : Юмор
Метки: банка   в мире   видео   люди   неудача   падение   прикол   фейл   
271
1
1
Молодой человек решил растоптать алюминиевые банки под кантри-песню "Cotton Eye Joe". Однако что-то пошло не так.
Ритм – его второе имя.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: банка   в мире   видео   люди   неудача   падение   прикол   фейл   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Lovels Travel 16 минут назад
Слуха нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ss 12 минут назад
В этом... М-м-м... Стесняюсь ЭТО назвать даже сообщением... В общем так: Здесь всё прекрасно. Трое слабоумных проявили себя полностью.
Первый - это конечно сам "банкодав".
Второй - это тот, кто снимал этот всплеск идиотизма и потом выложил это на всеобщее обозрение.
И третий - это конечно тот, кто тиражирует этот бред с помощью копипаста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

991506



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Суд в Москве арестовал участников движения «СтопХам» за драку со спецназовцами
Суд в Москве арестовал участников движения «СтопХам» за драку со спецназовцами
Советский гений, разработки которого до сих пор засекречены
Советский гений, разработки которого до сих пор засекречены
События на Украине 30- 1 июнь- июль. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 30- 1 июнь- июль. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
14 когда-то нужных вещей из СССР, которые сегодня потеряли всякую ценность
14 когда-то нужных вещей из СССР, которые сегодня потеряли всякую ценность
Над посольством США в Москве подняли радужный флаг
Над посольством США в Москве подняли радужный флаг
"Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей девушки в Москве
"Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей девушки в Москве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
ОЧень жизненно

Лучшие демотиваторы
Paint моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересное#факты#история#люди#дети#сатира#знаменитости#фотографии#мода
#фото#животные#Разное#картинки#сарказм#дтп#СССР#истории#Жизнь#комментарии
#прикол#интересно#подборка#в мире#аварии#новости#авто аварии#Прошлое#фотография#насекомые
"Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей девушки в Москве "Обезьяна ты, е-мое" - поток оскорблений в адрес темнокожей девушки в Москве Злобный пешеход и мгновенная карма Злобный пешеход и мгновенная карма Девушка чудом не разбила бутылку Девушка чудом не разбила бутылку За секунду до трагедии За секунду до трагедии Неудачный день на работе Неудачный день на работе Как не стоит открывать бутылку шампанского Как не стоит открывать бутылку шампанского

На что жалуетесь?

Вернуться