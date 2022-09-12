"Достану пистолет и прострелю вам ноги!": украинский яжотец пригрозил школьным обидчикам дочери в Германии

Одноклассники украинской девочки, которая живет и учится в Германии сняли на камеру монолог её бати, заявившегося в класс на разборки. Суровый папа сообщил обидчикам дочери, что у тех неважные перспективы: еще раз обидят его кровиночку - и всё, будут инвалидами. Потому что он воевал и по судам ходить не будет.