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"Достану пистолет и прострелю вам ноги!": украинский яжотец пригрозил школьным обидчикам дочери в Германии

"Достану пистолет и прострелю вам ноги!": украинский яжотец пригрозил школьным обидчикам дочери в Германии

Автор:
12 сентября 2022 08:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   Угрозы   Украина   беженцы   видео   отцы и дети   политика   яжебатя   
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Мужчина добавил, что воевал, а потому никого и ничего не боится.


Одноклассники украинской девочки, которая живет и учится в Германии сняли на камеру монолог её бати, заявившегося в класс на разборки. Суровый папа сообщил обидчикам дочери, что у тех неважные перспективы: еще раз обидят его кровиночку - и всё, будут инвалидами. Потому что он воевал и по судам ходить не будет.

Интересно, в отношении украинских беженцев законы Германии работают или на эти угрозы полиция просто закроет глаза?

Источник:

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Метки: Германия   Угрозы   Украина   беженцы   видео   отцы и дети   политика   яжебатя   
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12  комментариев
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−38
Thomsen 2 часа назад
Глазами немецких подростков: пришёл в класс небритый беззубый бомж, начал что-то шепелявить на непонятном смешном языке, показывая на свои коленки. Видимо, жаловался на ревматизм. Один хер - ничего не понятно без переводчика.
Забавно, что xoxлы считают себя VIP-беженцами (европейцы ж, xyле), а всех прочих сирийцев, афганцев, курдов - беженцами-унтерменшами, которые должны стоять последними в очереди при раздаче халявы.
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1k
Шурман 8 минут назад
Не в тему про этого урода но у меня есть история . У меня дружбан есть он Даг , лет 6 назад он с детьми поехал на родину погостить , его сын поставил на фэйсбуке фотку с калашом и пистолетом и видео как он стреляет по мишеням где то в горах . Возвращаться в Бельгию , первый учебный день в класс зашли менты и повезли его домой , дома полный шмон искали калаш и пистолет :) потом мальчишку к директору , закончилось все тем что ему пришлось менять школу . Это случилось после того когда в Бельгии были теракты :)
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1k
Шурман Полчаса назад
Сегодня с утра был замечательный случай , заехал на заправку а рядом на колонке стоит машина с украинскими номерами , я заправился иду платить а хозяйка стоит за моей спиной , с заправщиком говорил на нидерландском оплатил и отхожу , эта мадам на английском говорит заправщику я заправилась на 50 евро вы делаете скидку украинским беженцам :) я обернулся смотрю на лицо Мухаммеда он на меня :) он ей говорит нет ни делаю и мне тоже ни кто не делает , итог мадам рассчиталась картой виза Голд .
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16k
Роберт Шекли Полчаса назад
Прозвучала прямая угроза массового расстрела несовершеннолетних от участника боевых действий
Есть основания ему не верить? Думаю, нет
Интересно как он будет верещать, когда к нему заявится немецкий спецназ
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14k
K7OO Час назад
Да немцам наверняка наплевать на этого шута. Понятно, что это какой-то отдельный класс для бешенцев. Что им делать в общих классах, где преподают на немецком? Поэтому этот боевой рогуль и борзеет - знает, что ему ничего не грозит. В худшем случае выхватит от другого такого же воЕна в эмиграции.
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5k
rutt Час назад
да этож Саня Гнутов.( голос, манера, интонации, словообороты, да ещё и слух ходил что они всей семьёй свалили) На этого 3.14здобола вороны прицельно срали.
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881
Мой лучший друг 2 часа назад
"пригрозил школьным обидчикам дочери", хамов везде хватает и некоторые родители переходят разумную черту защищая свое чадо.
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10k
Клёст 2 часа назад
Оборзевший урод.
Сейчас выпнут обратно на Украину вместе с семейкой, где его быстро отправят воевать.
Ума как у хлебушка.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 2 часа назад
Я думаю, немцы церемониться не будут. Законопатят папашку лет на 5-6.
Хотя....
Им арабы с хохлами на голову срут, а те терпят. А здесь просто угроза болтуна.
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3k
Radugananebe 2 часа назад
Короче, получили немцы пооблему в виде неадекватных беженцев.
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