"Достану пистолет и прострелю вам ноги!": украинский яжотец пригрозил школьным обидчикам дочери в Германии

Мужчина добавил, что воевал, а потому никого и ничего не боится.
Одноклассники украинской девочки, которая живет и учится в Германии сняли на камеру монолог её бати, заявившегося в класс на разборки. Суровый папа сообщил обидчикам дочери, что у тех неважные перспективы: еще раз обидят его кровиночку - и всё, будут инвалидами. Потому что он воевал и по судам ходить не будет.
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Интересно, в отношении украинских беженцев законы Германии работают или на эти угрозы полиция просто закроет глаза?
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АНТИФИШКИ
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Забавно, что xoxлы считают себя VIP-беженцами (европейцы ж, xyле), а всех прочих сирийцев, афганцев, курдов - беженцами-унтерменшами, которые должны стоять последними в очереди при раздаче халявы.
Есть основания ему не верить? Думаю, нет
Интересно как он будет верещать, когда к нему заявится немецкий спецназ
Сейчас выпнут обратно на Украину вместе с семейкой, где его быстро отправят воевать.
Ума как у хлебушка.
Хотя....
Им арабы с хохлами на голову срут, а те терпят. А здесь просто угроза болтуна.