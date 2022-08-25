Длинноносый смешной зверёк носуха

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Носуха — род небольших млекопитающих семейства енотовых, обитающих в Центральной и Южной Америке. Напоминающий собаку, енота и даже кошку зверёк не опасен, если его не провоцировать.
Знакомьтесь, носуха
Носухи замечательно лазят по деревьям и с радостью составят компанию туристу, у которого есть чем поживиться.
Жители мест, где обитают носухи, не очень их любят, так как животные часто наведываются в курятники.
Жители мест, где обитают носухи, не очень их любят, так как животные часто наведываются в курятники.
Источник:
АНТИФИШКИ
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