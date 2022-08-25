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Длинноносый смешной зверёк носуха

Длинноносый смешной зверёк носуха

Автор:
25 августа 2022 09:47
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   животный мир   интересно   коати   носуха   
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Носуха — род небольших млекопитающих семейства енотовых, обитающих в Центральной и Южной Америке. Напоминающий собаку, енота и даже кошку зверёк не опасен, если его не провоцировать.

Знакомьтесь, носуха

Носухи замечательно лазят по деревьям и с радостью составят компанию туристу, у которого есть чем поживиться.

Жители мест, где обитают носухи, не очень их любят, так как животные часто наведываются в курятники.

Источник:

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Метки: в мире   видео   животные   животный мир   интересно   коати   носуха   
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2  комментария
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−36
пысы 14 минут назад
нюхалка
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2k
Константин 3 минуты назад
знатная зверюга!
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