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Сотрудник службы доставки довёл впечатлительных коз до "обморока"

Сотрудник службы доставки довёл впечатлительных коз до "обморока"

Автор:
12 октября 2022 11:26
Сообщество : Животные
Метки: США   в мире   видео   животные   интересно   козы   миотония   
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В США сотрудник службы доставки случайно врезался на автомобиле в ограждение, из-за чего стоящие рядом козы одновременно рухнули на землю от испуга.
Миотоническая или обморочная коза - разновидность домашней козы с редким наследственным генетическим заболеванием миотония. Во время стрессовой ситуации у этих коз происходит паралич мышц и они будто бы падают в обморок. Паралич не причиняет животным боль, но приводит к временному обездвиживанию.

Источник:

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Метки: США   в мире   видео   животные   интересно   козы   миотония   
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1  комментарий
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Эльза Вайнц 6 минут назад
Это их 84 обморок за день. Порода коз называется "Кисейная барышня" )))
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Alex Chebrikov

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