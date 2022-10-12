Сотрудник службы доставки довёл впечатлительных коз до "обморока"

Миотоническая или обморочная коза - разновидность домашней козы с редким наследственным генетическим заболеванием миотония. Во время стрессовой ситуации у этих коз происходит паралич мышц и они будто бы падают в обморок. Паралич не причиняет животным боль, но приводит к временному обездвиживанию.