Сотрудник службы доставки довёл впечатлительных коз до "обморока"

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В США сотрудник службы доставки случайно врезался на автомобиле в ограждение, из-за чего стоящие рядом козы одновременно рухнули на землю от испуга.
Миотоническая или обморочная коза - разновидность домашней козы с редким наследственным генетическим заболеванием миотония. Во время стрессовой ситуации у этих коз происходит паралич мышц и они будто бы падают в обморок. Паралич не причиняет животным боль, но приводит к временному обездвиживанию.
Источник:
АНТИФИШКИ
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