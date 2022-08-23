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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6619 постов • 745 подписчиков подписаться
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Встретили овациями: Максим Галкин вышел на сцену в Польше в цветах украинского флага

Встретили овациями: Максим Галкин вышел на сцену в Польше в цветах украинского флага

Автор:
23 августа 2022 10:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   Польша   Россия   видео   галкин   интересное   костюм   одежда   фото   
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Максим Галкин продолжает провоцировать своих земляков, давая концерты в Европе. Во время выступлений юморист изо всех сил критикует российскую власть, поливает грязью коллег и лебезит перед европейскими зрителями. На этот раз в Польше Галкин умудрился без слов взбесить россиян.

Как вы понимаете, это всё не случайно. Совершенно не случайно Максим Галкин надел костюм в цветах украинского флага и вышел в нём в зал. Более того, на своей странице в микроблоге юморист поделился небольшим роликом с выступления, поблагодарив зрителей.

«Спасибо моим зрителям в Варшаве! Получил от вас заряд невероятной энергии!» — написал шоумен в личном блоге.

Так как Intsagram сейчас закрыт для россиян, на странице Галкина не так много негативных комментариев. Но даже несмотря на это, многие заметили, что с каждой выходкой Галкин всё дальше отдаляется от россиян и от родины.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Концерт   Польша   Россия   видео   галкин   интересное   костюм   одежда   фото   
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43  комментария
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27k
Levyathan 6 часов назад
Как же ты уже з.а.е.ба.л этим Галкиным. Кроме тебя до него нет никому дела? Что за фиксация на нем? Он твою жену трахнул? Или тебя??
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52
фердя Полчаса назад
А кто это?
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10k
Hunson Abadeer Полчаса назад
кто то им еще интересуется?
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3k
АлексЮстасу 40 минут назад
Сколько этого говна в России-то было, ипатьколотить, ждали-дождались своего часа, чтобы РОДИНУ обсирать. Пиd0pacы обыкновенные.
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40k
Сергей 3 часа назад
желтые штаны два раза накуй
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345
Оникс 3 часа назад
Галкин показал свою сущ(ч)ность, счастлив за бугром.
Ну и пусть живёт себе счастливо... там.
А здесь перевернуть страницу и забыть его.
Ну если есть желание, то организуйте на ченч точка орг обращение к президенту о лишении гражданства данного субъекта.
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318
Максим Макашев 3 часа назад
Ну что можно сказать об этом? Тут только два варианта:
1. Надел жёлтые штаны, чтобы не было заметно, когда обоссытся
2. Ну а этот случай известен многим. И даже костюмчик расцветочкой похож

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4k
alex 3 часа назад
меня удивляет, что этот чепушилла ещё живой
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70k
Доктор Джонс 3 часа назад
Петух гамбургский...
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19k
ЦСКА 4 часа назад
"многие заметили, что с каждой выходкой Галкин всё дальше отдаляется от россиян и от родины."

Я лично заметил, что эта дырявая шлюха предала Родину и навсегда подохла в умах россиян! Непонятно только одно: Почему это б.ядское семейство не лишают гражданства и насосанного из ненавистных им России и россиян недвижимости!!?? Лишить всего, что здесь осталось! Еще начмокает у новых хозяев.....
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13k
Majul 5 часов назад
Что это за зал? Похоже на гараж. Вот пусть там и выступает. Шкура продажная.
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7k
Trenzel2003 5 часов назад
Ублюдок, он и в Африке ублюдок.
По этому, может хватит его пиарить? Чем больше вы пишите про этого морального урода, тем больше ему приносит это популярности.
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11k
.Атеист. 5 часов назад
Пока он так лижет жопу своим еврогейским хозяевам он хоть что-то да получает. А потом опять попросится в Россию, как только бабло закончится, вот 100%. Надеюсь это ч?мо не пустят никогда.
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11k
harlamov 5 часов назад
А меня бесит Галкин.
Да и вообще не понимаю политику нашего правительства.
В 2014 могли хохлов загнать за можай, но остановились по многим причинам.
Дальше 8 лет готовились. И мы и хохлы. По факту они подготовились, а мы нет.
При этом все 8 лет всякие Галкины и Урганты получали денег больше чем сейчас, например, на ополченцев донецких выделяется. 8 лет Ургант и Галкин по первому каналу поливали грязью Россию и русских, издевались, оскорбляли, хамили... И это на фоне подготовки к СВО... Никто не проявил политический воли и не заткнул их. Как и многих других подонков типа Макаревича и прочего сброда на Эхе. При этом кроме бесноватого Соловьева никакой патриотической альтернативы и не было. И только после начала операции часть этой тусовки САМА свалила, часть продолжает пи..дить. Наше руководство в основном их защищает, сокрушается что они заблудшие овечки и мечтает их вернуть... Что это, плять, такое?! Эти мерзавцы не скрывают своих взглядов, плюют в лицо нормальным людям, а власть перед ними заискивает.
8 лет назад надо было вместо мерзкого педо-галкина и гомо-урганта показывать сюжеты военных корреспондентов из Донбасса, снимать и транслировать в прайм-тайм документальные фильмы о ситуации на Украине, в мире и т.д. Вести конкретную идеологическую работу.
Но даже сейчас нет толком никакой ясной и понятной государственной идеологии.
Нет ярких личностей, озвучивающих цели, смыслы, результаты.
Вся элитка тупо ждет, когда все это побыстрее закончится, чтобы вернуться к прежним временам.
Никто за 8 лет не попытался ничего изменить и переформатировать общество. Война как была на периферии, так там и осталась.
Все те же люди у власти и в телевизоре. Все те же цели и смыслы - жажда наживы, разобщенность, боязнь называть вещи своими именами, лицемерие, трусость.
Просто весь этот содом и гоморра вынуждено поставлены на паузу и наибольший страх власти это затягивание СВО и необходимость в связи с этим начать хоть что-то менять в обществе, в жизни, в политике. Потому что всех все устраивало. И продолжает устраивать. Все эти чулпаны и галкины уехали не по настоящему. Все они обиделись и лишили быдло себя великих. Наказали нас. И все они были уверены, что эта игра, эта поза обиженек ненадолго. Что скоро они вернутся в образе героев и все пойдет как раньше. Т
ак же думают чиновники, олигархи, да и руководство страны. Никто не хотел перемен. Элитка не хотела войны, а потом хотела ее побыстрее закончить. А без перемен наверху, одним энтузиазмом и героизмом солдат и офицеров войну не выиграть.
Пока перемен не видно. И нет четкого сигнала от власти, что галкины будут лишены гражданства, а герои России, участвующие в СВО, будут новой элитой, пришедшей на смену этой гнили.
Пока СВО больше напоминает Вьетнам или Афганистан. Солдаты идут под пули, продажные чиновники обналичивают кэш. А значит и галкины скоро вернутся и урганты с собчаками начнут поливать народ России помоями под веселье рублевской публики.
А солдаты, получив медали, будут тихо спиваться, не востребованные и никому не нужные.
Ну и последний вопрос - кто в польше ходит на концерты галкина?
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5k
Том Сойер 5 часов назад
Этот му.дак забыл ещё штаны спереди измазать красной краской, а сзади - коричневой, вот тогда образ был бы полным.
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6k
Shade116 5 часов назад
Желаю больше не видеть это *овно
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7k
Борис Карабанов 5 часов назад
Никогда такого не было и вот, опять: "Нам это совсем не интересно. Зачем их пиарить?"
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1k
Шурман 5 часов назад
Ребят я объясню , В Прибалтике из за него и на него скандалы , к Украинцам отношение такое моя хата не здесь , люди наших певцов и скоморох на дух не переносят . ОТВЕЧАЮ ЗА ЛАТВИЮ ,ЭСТОНИЮ . Если кто мне скажет что я вру лично еду и бью в табло , достало терпеть .
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4k
GROMOZEKA 5 часов назад
Максимка, пытается на отмирающей теме подзагрести баблишка
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28k
Владимир 5 часов назад
Сказочный дегенерат.
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 5 часов назад
Чем меньше вы будете его пиарить, рассказывая о выходках этого ублюдка, тем быстрее его забудут.
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