"Ты не победишь!": во время турнира по шахматам в Москве Chessrobot сломал 7-летнему мальчику палец

В Москве прошёл турнир по шахматам с участием робота Chessrobot. Машина играла сразу с тремя игроками, среди которых был 7-летний мальчик. Он входит в 30-ку сильнейших шахматистов столицы до 9 лет. Во время игры робот схватил парня за палец и сломал его.
Ролик публикует Telegram-канал BAZA. На нём видно, как робот ухватил ребёнка за палец и сильно его сжал. Президент Федерации шахмат Москвы Сергей Лазарев рассказал, что вины робота в этом нет. Машину не планируют отстранять от соревнований. Лазарев пояснил, что ребёнок сделал ход, после чего поспешил, не дождавшись, пока машина завершит своё действие. В результате этого робот ухватил указательный палец мальчика и сильно его сдавил.
Он абсолютно безопасный. Надо будет проанализировать, почему так случилось. У робота очень талантливый изобретатель, возможно, надо будет дополнительную систему защиты поставить. Честно говоря, я не специалист в том, как настроен робот, но случай удивительный, учитывая, сколько мероприятий прошло с его участием.
Палец удалось вытащить из тисков, но перелома избежать не удалось. Лазарев сообщил, что мальчику наложили гипс, и уже на следующий день он продолжил играть.
Родители ребёнка хотят обратиться в прокуратуру, но вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин полагает, что мальчик сам нарушил правила.
Источник:
АНТИФИШКИ
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совал бы в розетку (согласно возраста) и не было бы проблем!
да и в рубрику: "Адок" было бы чего разместить...