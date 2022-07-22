"Ты не победишь!": во время турнира по шахматам в Москве Chessrobot сломал 7-летнему мальчику палец

Ролик публикует Telegram-канал BAZA. На нём видно, как робот ухватил ребёнка за палец и сильно его сжал. Президент Федерации шахмат Москвы Сергей Лазарев рассказал, что вины робота в этом нет. Машину не планируют отстранять от соревнований. Лазарев пояснил, что ребёнок сделал ход, после чего поспешил, не дождавшись, пока машина завершит своё действие. В результате этого робот ухватил указательный палец мальчика и сильно его сдавил.

Он абсолютно безопасный. Надо будет проанализировать, почему так случилось. У робота очень талантливый изобретатель, возможно, надо будет дополнительную систему защиты поставить. Честно говоря, я не специалист в том, как настроен робот, но случай удивительный, учитывая, сколько мероприятий прошло с его участием.

Палец удалось вытащить из тисков, но перелома избежать не удалось. Лазарев сообщил, что мальчику наложили гипс, и уже на следующий день он продолжил играть.