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"Ты не победишь!": во время турнира по шахматам в Москве Chessrobot сломал 7-летнему мальчику палец

"Ты не победишь!": во время турнира по шахматам в Москве Chessrobot сломал 7-летнему мальчику палец

Автор:
22 июля 2022 07:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   восстание   интересное   машины   роботы   фото   шахматы   
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В Москве прошёл турнир по шахматам с участием робота Chessrobot. Машина играла сразу с тремя игроками, среди которых был 7-летний мальчик. Он входит в 30-ку сильнейших шахматистов столицы до 9 лет. Во время игры робот схватил парня за палец и сломал его.

Ролик публикует Telegram-канал BAZA. На нём видно, как робот ухватил ребёнка за палец и сильно его сжал. Президент Федерации шахмат Москвы Сергей Лазарев рассказал, что вины робота в этом нет. Машину не планируют отстранять от соревнований. Лазарев пояснил, что ребёнок сделал ход, после чего поспешил, не дождавшись, пока машина завершит своё действие. В результате этого робот ухватил указательный палец мальчика и сильно его сдавил.

Он абсолютно безопасный. Надо будет проанализировать, почему так случилось. У робота очень талантливый изобретатель, возможно, надо будет дополнительную систему защиты поставить. Честно говоря, я не специалист в том, как настроен робот, но случай удивительный, учитывая, сколько мероприятий прошло с его участием.

Палец удалось вытащить из тисков, но перелома избежать не удалось. Лазарев сообщил, что мальчику наложили гипс, и уже на следующий день он продолжил играть.

Родители ребёнка хотят обратиться в прокуратуру, но вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин полагает, что мальчик сам нарушил правила.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Россия   видео   восстание   интересное   машины   роботы   фото   шахматы   
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8k
КОСТЯН 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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1
евгений Минуту назад
Началось, восстание машин
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2k
АлексЮстасу 17 минут назад
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12k
Святослав 18 минут назад
а патамушто нефик 7ми летним мальчикам совать пальцы куда попало!
совал бы в розетку (согласно возраста) и не было бы проблем!
да и в рубрику: "Адок" было бы чего разместить...
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8k
djinn 20 минут назад
а почему не говорят, что при этом говорил робот????
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2k
Алексей Полчаса назад
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8k
Миха 37 минут назад
Вот так вот программист робота лишь исключительную ситуацию в коде не обработал
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174
Лютый вам Бетховен 39 минут назад
Один на работе загрустил и утоп, другой мороженое не дал, третий фекалии по полу размазал, четвёртый вообще оппоненту палец сломал. Как люди, ей Богу... Чего мы к ним так придираемся?
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23k
Ватаку Накомоде Час назад
Так и надо кожаному мешку! Слава роботам!
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14k
ss 2 часа назад
Началось?!
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