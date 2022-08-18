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В Балашихе, в больницу ворвались трое кавказцев и «отомстили» врачам за погибшего родственника

В Балашихе, в больницу ворвались трое кавказцев и «отомстили» врачам за погибшего родственника

Автор:
18 августа 2022 15:19
Сообщество : Криминал
Метки: балашиха   больница   врачи   кавказцы   налёт   ординаторы   хулиганство   
2936
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Они избили завотделением и нескольких ординаторов. А потом спокойно ушли.

16 августа в больницу поступил мужчина с язвой. Дело было серьёзное и его срочно увезли на операцию - она прошла успешно. Но перед выпиской ему внезапно поплохело и его положили в реанимацию. Там он и скончался от сердечной недостаточности - этот диагноз подтвердило вскрытие.

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Но родственники умершего с этим не согласились: в больницу пришли трое южан и устроили побоище. В медучреждение они попали без особых проблем:

«В больнице охранники — кавказцы, как правило. Все, у кого пропуска сотрудника нет, просто проходят. Иногда могут спросить: "Куда?". На это можно ответить: "Я здесь работаю". И пропустят».

Они избили завотделением Михаила Коптева и двух ординаторов.

«В больнице и раньше случались нападения недовольных армянских родственников. Как-то госпитализировали практически мертвого мужчину в реанимацию, спасти его не удалось. Так его родные, человек пять армян, забежали в больницу и долго угрожали. Тогда до избиений дело не дошло».

Коллеги и родственники Коптева потребовали немедленно найти и разобраться с обидчиками врача и других медиков, и за дело взялись силовики. Одного из нападавших задержали в тот же день:

На него и остальных участников возбудили уголовку по статье «Хулиганство». Позже завели ещё одно уголовное дело - «Покушение на убийство». Оставшегося на свободе «налётчика» планируют найти в ближайшее время.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: балашиха   больница   врачи   кавказцы   налёт   ординаторы   хулиганство   
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44  комментария
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17k
Олег 2 часа назад
Ой, как много хочется написать и как мало позволяет законодательство...
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14k
info-kozirev 11 минут назад
Ну сколько говорил,чурки ,людьми не станут,это тупой скот,им и останется,добродушие,воспринимают как слабость.
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31k
russger 15 минут назад
Ждём видео с наиискренейшими извинениями, ага -_-
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3k
Вовака 22 минуты назад
Ща опять начнут: нет плохих наций есть уевые люди, но складывается такое ощущение что есть плохие нации. Саипали эти животные с гор и загорья, в дугу саипали.
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1k
Иван Иванович 23 минуты назад
Все-таки есть у кавказцев что-то такое дикое животное.
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2k
smokes Полчаса назад
мозгов нет.. считай калеки..
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8k
Елена Полчаса назад
У меня вопрос.
Куда нам, русским, податься, что б не видеть этих русофобов с Кавказа?? Они же нас преследуют везде...
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10k
Hunson Abadeer 51 минуту назад
диких животных надо отстреливать!!!!!!!!!!
Мразей этих напавших приравнять к диким зверям!!!
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85
Бухаю по пятницам 54 минуты назад
Врачам ненадо выполнять функции ветеринара. Скотину должны лечить Айболиты.
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108k
Москвичка 59 минут назад
Нахера их тут всех держат???
Домой давай, в аул!! В кишлак!!
Задолбали своей русофобией!
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49k
Олег Час назад
хулиганство? Это покушение на убийство организованной этнической группировкой. Еще и по предварительному сговору. А реально нужно перед отсидкой как собак палками отлупить до полусмерти, а после 15 лет отсидки-депортировать в горы
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85
Бухаю по пятницам Олег 53 минуты назад
...и без одной почки.
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16k
Vital Idol Час назад
тут веселее, в мире животных из Владикавказа!

Вечером 11 июня во Владикавказе в ходе конфликта 35-летний пассажир Мурад Османов ударил ножом в живот 79-летнего таксиста. Пострадавшего госпитализировали, а напавшего задержала полиция. Но выяснилось, что он также был ранен во время потасовки, поэтому его привезли в больницу. Туда в ночь на 12 июня приехали сын и внук пострадавшего таксиста, а также другие родственники.

Через некоторое время внук Григоряна в присутствии полиции ударил Османова ножом и ранил его в спину и ногу. Его доставили в приемный покой и оказали первую помощь. Затем на Османова с ножом напал сын таксиста и нанес ему раны в области груди и живота. Далее к мужчине прорвался еще один родственник таксиста, который расстрелял его из пистолета. В конечном итоге Османов скончался в реанимации. Подозреваемых в его убийстве задержали и взяли под стражу.

https://lenta.ru/news/2022/08/17/fatafuck/https://lenta.ru/news/2022/08/17/fatafuck/
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5k
zulluz Час назад
сейчас этот недочеловек начнет слезно извиняться и все пойдет своим чередом.
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35
tutu 2 часа назад
нихера им не будет, им вова все разрешил!
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841
Мой лучший друг 2 часа назад
"В больнице и раньше случались нападения недовольных армянских родственников.", это же псец какой то, куда смотрит правительство, я понимаю, что внешняя политика важна, но и про обезьянок забывать не стоить, они все больше хамеют и чувствуют себя как дома. (обезьянки это те кто приезжают и гадят там где пытаются жить, т.е. безнациональные, не в коем случае не обобщение.)
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38k
Александр 2 часа назад
Ахмат же сила... Что за вой. Вон у урадебилов спросите. - они скажут - что это были непризнанные герои.. Они нас защищают, а тут каким то врачам наваляли. Нужно просто заткнутся и терпеть.
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82k
parallax 2 часа назад
Повод в будущем не принимать зверьков на лечение.
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−5
Lex Lem 2 часа назад
Эти тоже не особенно стараются, у каждого маленькое кладбище за спиной.
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22k
Егор 2 часа назад
"Дедушку Резо привезли на уазике без крыши и номеров. Это был очень хороший, тихий дедушка. Его болезнь называлась «сто два года». Он почти не ходил. Но родных смущало другое. Они заметили, дедушка стал меньше пить. Его доставили в больницу. Дед неделю шутил, улыбался, щипал младший персонал. Потом тихо уплыл пасти райских баранов.
Главным недостатком усопшего была кровожадная родня небывалой численности. Она вот-вот должна была спуститься с гор прямо в больницу. Рассказывать внукам как дела у пращура никто не хотел.

С точки зрения горца, джигит почти бессмертен. По крайней мере, в юношеские сто два года человека можно только застрелить. А сам по себе он не умирает. По предыдущим дедушкам известно: родня станет бегать и махать саблями. Если встретят кого в белом халате, могут что-нибудь отсечь, нужное. Поэтому персонал надел пижамы и прячется. Ортопед в пятой палате, анестезиолог в сквере симулирует аппендицит. Нужно просто выждать. Время кипения джигита не превышает двух часов. На прощанье они проткнут шины скорой помощи и поедут домой..." Слава Сэ. О лужах, поездах и грузинской медицине.
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11k
harlamov 2 часа назад
Так в Ереване говорят отличная медицина. Почему бы армянам не жить там и не лечиться?
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22k
albedo 2 часа назад
Опять дети гор.
Посадить и потом депортировать на историческую Родину.
Пусть там с азербайджанцами воюют.
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