В Балашихе, в больницу ворвались трое кавказцев и «отомстили» врачам за погибшего родственника

Они избили завотделением и нескольких ординаторов. А потом спокойно ушли.
16 августа в больницу поступил мужчина с язвой. Дело было серьёзное и его срочно увезли на операцию - она прошла успешно. Но перед выпиской ему внезапно поплохело и его положили в реанимацию. Там он и скончался от сердечной недостаточности - этот диагноз подтвердило вскрытие.
Но родственники умершего с этим не согласились: в больницу пришли трое южан и устроили побоище. В медучреждение они попали без особых проблем:
«В больнице охранники — кавказцы, как правило. Все, у кого пропуска сотрудника нет, просто проходят. Иногда могут спросить: "Куда?". На это можно ответить: "Я здесь работаю". И пропустят».
Они избили завотделением Михаила Коптева и двух ординаторов.
«В больнице и раньше случались нападения недовольных армянских родственников. Как-то госпитализировали практически мертвого мужчину в реанимацию, спасти его не удалось. Так его родные, человек пять армян, забежали в больницу и долго угрожали. Тогда до избиений дело не дошло».
Коллеги и родственники Коптева потребовали немедленно найти и разобраться с обидчиками врача и других медиков, и за дело взялись силовики. Одного из нападавших задержали в тот же день:
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На него и остальных участников возбудили уголовку по статье «Хулиганство». Позже завели ещё одно уголовное дело - «Покушение на убийство». Оставшегося на свободе «налётчика» планируют найти в ближайшее время.
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АНТИФИШКИ
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Куда нам, русским, податься, что б не видеть этих русофобов с Кавказа?? Они же нас преследуют везде...
Мразей этих напавших приравнять к диким зверям!!!
Домой давай, в аул!! В кишлак!!
Задолбали своей русофобией!
Вечером 11 июня во Владикавказе в ходе конфликта 35-летний пассажир Мурад Османов ударил ножом в живот 79-летнего таксиста. Пострадавшего госпитализировали, а напавшего задержала полиция. Но выяснилось, что он также был ранен во время потасовки, поэтому его привезли в больницу. Туда в ночь на 12 июня приехали сын и внук пострадавшего таксиста, а также другие родственники.
Через некоторое время внук Григоряна в присутствии полиции ударил Османова ножом и ранил его в спину и ногу. Его доставили в приемный покой и оказали первую помощь. Затем на Османова с ножом напал сын таксиста и нанес ему раны в области груди и живота. Далее к мужчине прорвался еще один родственник таксиста, который расстрелял его из пистолета. В конечном итоге Османов скончался в реанимации. Подозреваемых в его убийстве задержали и взяли под стражу.
https://lenta.ru/news/2022/08/17/fatafuck/https://lenta.ru/news/2022/08/17/fatafuck/
Главным недостатком усопшего была кровожадная родня небывалой численности. Она вот-вот должна была спуститься с гор прямо в больницу. Рассказывать внукам как дела у пращура никто не хотел.
С точки зрения горца, джигит почти бессмертен. По крайней мере, в юношеские сто два года человека можно только застрелить. А сам по себе он не умирает. По предыдущим дедушкам известно: родня станет бегать и махать саблями. Если встретят кого в белом халате, могут что-нибудь отсечь, нужное. Поэтому персонал надел пижамы и прячется. Ортопед в пятой палате, анестезиолог в сквере симулирует аппендицит. Нужно просто выждать. Время кипения джигита не превышает двух часов. На прощанье они проткнут шины скорой помощи и поедут домой..." Слава Сэ. О лужах, поездах и грузинской медицине.
Посадить и потом депортировать на историческую Родину.
Пусть там с азербайджанцами воюют.