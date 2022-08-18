В Балашихе, в больницу ворвались трое кавказцев и «отомстили» врачам за погибшего родственника

16 августа в больницу поступил мужчина с язвой. Дело было серьёзное и его срочно увезли на операцию - она прошла успешно. Но перед выпиской ему внезапно поплохело и его положили в реанимацию. Там он и скончался от сердечной недостаточности - этот диагноз подтвердило вскрытие.

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Но родственники умершего с этим не согласились: в больницу пришли трое южан и устроили побоище. В медучреждение они попали без особых проблем:

«В больнице охранники — кавказцы, как правило. Все, у кого пропуска сотрудника нет, просто проходят. Иногда могут спросить: "Куда?". На это можно ответить: "Я здесь работаю". И пропустят».

Они избили завотделением Михаила Коптева и двух ординаторов.

«В больнице и раньше случались нападения недовольных армянских родственников. Как-то госпитализировали практически мертвого мужчину в реанимацию, спасти его не удалось. Так его родные, человек пять армян, забежали в больницу и долго угрожали. Тогда до избиений дело не дошло».

Коллеги и родственники Коптева потребовали немедленно найти и разобраться с обидчиками врача и других медиков, и за дело взялись силовики. Одного из нападавших задержали в тот же день: