FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 359 постов • 223 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 
Русская кибербольница: Финал

Русская кибербольница: Финал (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2021 11:26
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: больница   видео   кибербольница   кибердеревня   прикол   
4287
1
1
Продолжение истории обычной русской кибербольницы, в которой пациентов лечат нанотехнологиями. На этот раз проникнувшим в организм больного медикам предстоит столкнуться с последствиями принятых в прошлой серии решений.

Пишут авторы:

Говорят, в России до сих пор болезни лечат чесноком, мёдом и бабушкиным вареньем. Итс э буллщит!

В астероидской больнице лечат нанотехнологиями. В прошлом эпизоде герои подрывали тромб, в этом — разруливают последствия. Расчехляйте свои тонометры — наносафари, полное опасности, продолжается!

P.S. Чеснок мы действительно до сих пор едим, без буллшит.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мастера фотошопа и видеомонтажа"
Метки: больница   видео   кибербольница   кибердеревня   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
3
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
24k
Владимир 2 дня назад
Блин, реально молодцы ребята!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol День назад
у меня пока этот на 1 месте...
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Михаил Гривин 2 дня назад
Кроме шуток - снято весьма качественно. Как будто в проект и бабла влили, и проследили, что б вышло нормально, а не как всегда. Просто деньги сами по себе не гарантируют результат, а тут он явно есть - очень качественно и даже, не побоюсь этого слова, душевно. При этом спецэффекты (особенно роботы) - на уровне, да и действующих лиц много. Респект ребятам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Манахов 2 дня назад
К сожалению, узнаем о них мы об этих работах совершенно случайно. К примеру, есть группа Василий К и интеллигенты. Узнал о них случайно.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Graf_Dracula 2 дня назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
105
000054t 2 дня назад
Посмотрел оба выпуска кибербольницы. Оба выпуска очень понравились и не смотря на то что там много стеба есть и моменты над которыми стоит серьезно задуматься. Ведь пациент за жизнь которого они боролись не жалея себя который запустил свое здоровье дальше некуда. Они его по сути с того света вытащили. Им даже слова доброго не сказал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Vэл 2 дня назад
Выгнать нахрен этих гомосеков Бондарчуков, Михалковых всяких и еже с ними. Взамен пригласить таких талантов, глядишь и в кино на наши фильмы ходить желание появится..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
6k
Trenzel2003 2 дня назад
А сюжет то ворованный. Во всяком случае на 60% минимум.
Вот несколько фильмов для примера.
Внутреннее пространство (1987)
Фантастическое путешествие (Fantastic Voyage, США, 1966)
Осмосис Джонс (2001)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге Воздушная тревога: реакция кошки на птицу в телевизоре Воздушная тревога: реакция кошки на птицу в телевизоре Опасность может подстерегать на каждом шагу Опасность может подстерегать на каждом шагу Принудили к миру: короткий разговор гусей с петухами Принудили к миру: короткий разговор гусей с петухами Почему темнокожий комик не надевает свитер при белых Почему темнокожий комик не надевает свитер при белых Добро пожаловать в русскую кибербольницу Добро пожаловать в русскую кибербольницу
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

541520



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Таёжное проклятие
2
165
Таёжное проклятие
Депутат Мосгордумы недоумевает, с какой стати вообще платить пенсии
1
462
Депутат Мосгордумы недоумевает, с какой стати вообще платить пенсии
Набирающие популярность в сообществах
Для беременных трансгендеров пока формы нет
0
13
Для беременных трансгендеров пока формы нет
Просто симпатичные девушки
0
4
Просто симпатичные девушки
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Спасти Новый год, или Маленький переполох в Великом Устюге
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально
0
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#картинки#Россия#приколы#автомир#аварии#истории#новый год
#интересно#животные#ватермарк#кино#интересное#полиция#Ynews#дети#наука#Реакция
#Юмор#факты#СССР#подборка#дтп#автомобили#природа#люди#авто аварии#в мире

На что жалуетесь?

Вернуться