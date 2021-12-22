Русская кибербольница: Финал

Говорят, в России до сих пор болезни лечат чесноком, мёдом и бабушкиным вареньем. Итс э буллщит!



В астероидской больнице лечат нанотехнологиями. В прошлом эпизоде герои подрывали тромб, в этом — разруливают последствия. Расчехляйте свои тонометры — наносафари, полное опасности, продолжается!



P.S. Чеснок мы действительно до сих пор едим, без буллшит.