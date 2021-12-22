Русская кибербольница: Финал

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Продолжение истории обычной русской кибербольницы, в которой пациентов лечат нанотехнологиями. На этот раз проникнувшим в организм больного медикам предстоит столкнуться с последствиями принятых в прошлой серии решений.
Пишут авторы:
Говорят, в России до сих пор болезни лечат чесноком, мёдом и бабушкиным вареньем. Итс э буллщит!
В астероидской больнице лечат нанотехнологиями. В прошлом эпизоде герои подрывали тромб, в этом — разруливают последствия. Расчехляйте свои тонометры — наносафари, полное опасности, продолжается!
P.S. Чеснок мы действительно до сих пор едим, без буллшит.
В астероидской больнице лечат нанотехнологиями. В прошлом эпизоде герои подрывали тромб, в этом — разруливают последствия. Расчехляйте свои тонометры — наносафари, полное опасности, продолжается!
P.S. Чеснок мы действительно до сих пор едим, без буллшит.
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Метки: больница видео кибербольница кибердеревня прикол
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