Добро пожаловать в русскую кибербольницу

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Авторы полюбившейся многим русской кибердеревни продолжают расширять свою вселенную. На этот раз они предлагают пользователям сети заглянуть в самую обычную кибербольницу.
Репортаж из самой обычной районной кибербольницы и не только.
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Метки: больница видео кибербольница кибердеревня прикол
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