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Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 355 постов • 223 подписчика подписаться
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Добро пожаловать в русскую кибербольницу

Добро пожаловать в русскую кибербольницу (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2021 10:43
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: больница   видео   кибербольница   кибердеревня   прикол   
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Авторы полюбившейся многим русской кибердеревни продолжают расширять свою вселенную. На этот раз они предлагают пользователям сети заглянуть в самую обычную кибербольницу.
Репортаж из самой обычной районной кибербольницы и не только.

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Метки: больница   видео   кибербольница   кибердеревня   прикол   
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24k
Владимир Полчаса назад
Роботов они здорово рисуют.
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68k
Пётровыч Минуту назад
Так и до полнометражного кино доберутся.
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2k
Roman 16 минут назад
Ребята там постепенно переходят на что то тяжелое )))
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