Старушка и сотрудник магазина поднимают настроение себе и окружающим

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Бабушка и сотрудник магазина взяли за привычку играть "в войнушку" при встрече. Пожилая женщина подходит к работнику торгового зала и направляет в его сторону игрушечный пистолет. Мужчина всегда находит, чем ей ответить.
Главное, ребята, сердцем не стареть!
Интересные взаимоотношения между покупательницей и работником торгового зала.
Источник:
АНТИФИШКИ
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