FISHKINET
Сообщество Юмор 15314 постов • 2927 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Старушка и сотрудник магазина поднимают настроение себе и окружающим

Старушка и сотрудник магазина поднимают настроение себе и окружающим

Автор:
01 августа 2022 10:09
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бабушка   видео   войнушка   позитив   прикол   старушка   
797
1
1
Бабушка и сотрудник магазина взяли за привычку играть "в войнушку" при встрече. Пожилая женщина подходит к работнику торгового зала и направляет в его сторону игрушечный пистолет. Мужчина всегда находит, чем ей ответить.

Главное, ребята, сердцем не стареть!

Интересные взаимоотношения между покупательницей и работником торгового зала.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   бабушка   видео   войнушка   позитив   прикол   старушка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Dabus 59 минут назад
Главное что бы какой-то случайно проходящий полицейский, эти весёлые игры через окно не заметил ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
АБЕЗЬЯН 5 минут назад
Епать у бабки крышу рвёт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
*Сергей* 10 минут назад
Бабулька терористка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
poбт 50 минут назад
просто бабка готовится к серьезному преступлению
и в следующий раз покрасит кольт .50 калибра в голубой цвет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−4
15k
Совранский Час назад
Парень! Браво!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий 2 часа назад
Чем бы бабушка не тешилась.....ах!)))) Это же про противоположных....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

743288



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Пейрассол и сроковыжималка: новая подборка каламбуров и лингвошуток
Пейрассол и сроковыжималка: новая подборка каламбуров и лингвошуток
Тысячи советских мелочей в магазине "Сделано в СССР"
Тысячи советских мелочей в магазине "Сделано в СССР"
Набирающие популярность в сообществах
ЦБ будет учить школьников обращаться с деньгами
ЦБ будет учить школьников обращаться с деньгами
Москва: снимки столицы 30-х годов
Москва: снимки столицы 30-х годов
10 подарков для мужского сытного антиромантичного вечера
10 подарков для мужского сытного антиромантичного вечера
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#люди#картинки#в мире#сарказм#Россия#скандал
#фото#прикол#СССР#фотографии#позитив#Интересные#смех#страна
#факты#животные#интересно#подборка#Приколы#комментарии#полиция
10 подарков для мужского сытного антиромантичного вечера 10 подарков для мужского сытного антиромантичного вечера Искусство очарования: девушка пытается заигрывать по инструкции из интернета Искусство очарования: девушка пытается заигрывать по инструкции из интернета Томный вечер: посещение трактира перед встречей с дамой Томный вечер: посещение трактира перед встречей с дамой Одержимый: дикая реакция кота, которого просто почесали Одержимый: дикая реакция кота, которого просто почесали Жёны подшутили над своими мужьями Жёны подшутили над своими мужьями Хитрый кот спрятался от хозяев в неожиданном месте Хитрый кот спрятался от хозяев в неожиданном месте

На что жалуетесь?

Вернуться