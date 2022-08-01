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Отец-весельчак засмущал свою дочь

Отец-весельчак засмущал свою дочь

Автор:
01 августа 2022 09:41
Сообщество : Юмор
Метки: Реакция   Юмор   видео   дочь   отец   папа   позитив   прикол   
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Мужчина забавным образом подколол свою дочку во время посиделок в ресторане. Отец решил помочь девушке познакомиться с официантом, который ей понравился.

Когда тебе очень хочется внуков

Сотрудник ресторана засмущался, а дочь готова была провалиться сквозь землю. Однако "провалиться" получилось только под стол.

Источник:

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Метки: Реакция   Юмор   видео   дочь   отец   папа   позитив   прикол   
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2  комментария
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11k
Максим 12 минут назад
Красава) приятная встряска эмоций)
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13k
Kristian 18 минут назад
Не смотрел, но осуждаю...
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Krasava

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