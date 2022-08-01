Отец-весельчак засмущал свою дочь

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Мужчина забавным образом подколол свою дочку во время посиделок в ресторане. Отец решил помочь девушке познакомиться с официантом, который ей понравился.
Когда тебе очень хочется внуков
Сотрудник ресторана засмущался, а дочь готова была провалиться сквозь землю. Однако "провалиться" получилось только под стол.
Источник:
АНТИФИШКИ
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