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Сообщество Без кота и жизнь не та 1356 постов • 441 подписчик подписаться
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Одержимый: дикая реакция кота, которого просто почесали

Одержимый: дикая реакция кота, которого просто почесали

Автор:
14 июля 2022 12:32
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Эмоции   Юмор   видео   животные   кот   позитив   прикол   
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Кот не может сдержать эмоций, когда ему чешут спину. Животное начинает бормотать и стучать зубами.
Кот, который знает толк в удовольствиях.

Источник:

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Метки: Эмоции   Юмор   видео   животные   кот   позитив   прикол   
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12  комментариев
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7k
Trenzel2003 Час назад
Кота? Кошка скорее всего, когда в течке.
Когда кошка хочет, она становится сумасшедшей.
Наблюдал картину в деревне. Кошка очень хотела. Нашла сучок торчащий. Пристроилась. Орала как бешеная.
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8k
Rado 10 минут назад
Видео не до конца потому что в конце большой и смачный кусь.
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27k
Vazari 12 минут назад
Почеши меня так, я и не такое еще выдам)
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543k
АРОН 24 минуты назад
Вот кайфуша!
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10k
Hunson Abadeer Полчаса назад
кто дьявола
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25k
Ego sum qui sum Полчаса назад
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17k
alexis 38 минут назад
Блохи.
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6k
Tim_G 39 минут назад
кота надо срочно перепрошить в кота, пока при очередном обновлении не закирпичился

Ссылка youtu.be
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20k
BiZ 43 минуты назад
просто почесали? половую систему? кошке хвост жмет, она и жмется.
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2k
Nyash 50 минут назад
вызывайте экзорциста
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3k
SandMANn 52 минуты назад
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202
Филипп Преображенский Час назад
У меня котэ так же плющит, когда бока чешешь.
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