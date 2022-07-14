Одержимый: дикая реакция кота, которого просто почесали

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Кот не может сдержать эмоций, когда ему чешут спину. Животное начинает бормотать и стучать зубами.
Кот, который знает толк в удовольствиях.
Источник:
АНТИФИШКИ
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