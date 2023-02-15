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Позитивная бабушка зажигает на отдыхе. По активности и бодрости духа она даст фору многим молодым.
Танцуй так, как будто тебя никто не видит
Пожилая женщина подняла настроение многим людям, отдыхающим у бассейна. Если старость, то только такая!
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