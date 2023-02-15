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Когда старость в радость

Когда старость в радость

Автор:
15 февраля 2023 11:04
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   бабушка   видео   позитив   старость   
227
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Позитивная бабушка зажигает на отдыхе. По активности и бодрости духа она даст фору многим молодым.

Танцуй так, как будто тебя никто не видит

Пожилая женщина подняла настроение многим людям, отдыхающим у бассейна. Если старость, то только такая!

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Метки: Прикол   Юмор   бабушка   видео   позитив   старость   
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3  комментария
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35k
Опаньки Час назад
возможно - это пиноколада ))
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2k
Fiverknot 22 минуты назад
Ну если у наших пенсионеров пенсия была хотя бы 50 т.р. они тоже бы так отдыхали и приплясывали
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2M
Иван Кемеров 43 минуты назад
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