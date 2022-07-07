Кошка смогла достать ключи, до которых не могла добраться женщина

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Ребёнок жительницы бразильского города Сан-Паулу уронил связку ключей в узкую дырку в блоке. Женщина сделала несколько попыток достать ключи самостоятельно, но все они не принесли успеха. Помощь пришла откуда не ждали.
Чёрная кошка своей ловкой лапкой залезла в дырку и достала связку ключей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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