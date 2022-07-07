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Сообщество Без кота и жизнь не та 1347 постов • 439 подписчиков подписаться
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Кошка смогла достать ключи, до которых не могла добраться женщина

Кошка смогла достать ключи, до которых не могла добраться женщина

Автор:
07 июля 2022 08:24
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Бразилия   в мире   видео   животные   ключи   кот   кошка   сан-паулу   
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Ребёнок жительницы бразильского города Сан-Паулу уронил связку ключей в узкую дырку в блоке. Женщина сделала несколько попыток достать ключи самостоятельно, но все они не принесли успеха. Помощь пришла откуда не ждали.
Чёрная кошка своей ловкой лапкой залезла в дырку и достала связку ключей.

Источник:

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Метки: Бразилия   в мире   видео   животные   ключи   кот   кошка   сан-паулу   
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5  комментариев
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12k
котегRUS Час назад
Вижу котэ - ставлю лайк!
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15k
VedSpec Полчаса назад
Разве это не афффигенно!!!
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4k
Serj81 50 минут назад
Умница
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21k
Serg2001 Час назад
Эксплуатация кошачьего труда... )
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
А у дитенка рука тоже не пролезла?
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