Кто знает Дженнифер Лоуренс? Актриса порадовала поклонников забавным видео

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Дженнифер Лоуренс — голливудская суперзвезда, но у нее также есть врожденный талант смешить людей. Актриса вышла на улицы, чтобы расспросить поклонников о пяти фильмах, в которых она снялась.
Одна из опрошенных женщин особо «унизила» актрису завив, что Дженнифер Энистон «красивее и смешнее», чем Дженнифер Лоуренс. Но актриса восприняла всё это с юмором.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну, что тут сказать? "Врождённый талант смешить людей!"