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Кто знает Дженнифер Лоуренс? Актриса порадовала поклонников забавным видео

Кто знает Дженнифер Лоуренс? Актриса порадовала поклонников забавным видео

Автор:
21 июля 2022 07:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дженнифер Лоуренс   актриса   видео   знаменитость   прикол   
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Дженнифер Лоуренс — голливудская суперзвезда, но у нее также есть врожденный талант смешить людей. Актриса вышла на улицы, чтобы расспросить поклонников о пяти фильмах, в которых она снялась.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Дженнифер Лоуренс   актриса   видео   знаменитость   прикол   
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5  комментариев
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6k
Алекс Крайчек Час назад
"В сентябре 2017 года после объявления США санкций в отношении России разразился небольшой скандал. На пресс-конференции фильма «мама!» Дженнифер Лоуренс по «политическим причинам» не только отказалась общаться с аккредитованными для интервью с ней российскими журналистами, но и потребовала, чтобы их сопроводили на выход. Причем переубедить актрису не смогла даже студия Paramount Pictures."

Ну, что тут сказать? "Врождённый талант смешить людей!"
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1k
Сергей 2 минуты назад
Подобных актрисулек у них, в "голливудах", по три рубли ведро.
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25k
SerGProS Час назад
Ну шутка-то у нее удалась. Снялась в каком-то третьесортном гуано и ходит спрашивает: а знаете, кто я такая?!
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