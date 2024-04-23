Первое выступление Леди Гаги в 2007 году

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Перед нами видео из 2007 года с фестиваля Lollapalooza, где выступает молодая Леди Гага. Именно там ее заметили представители лейбла Interscope, которые после подписали с ней договор. И через три года она уже собрала несколько тысяч на своем концерте.
Я только не пойму, что у нее за стиль такой был в 2007 году.
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у..бище какое-то дегенератское.
Там в белье (и даже без) девицы почти всё делают - поют, блюда подают как официантки, убираются и во всяких шоу участвуют.