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Первое выступление Леди Гаги в 2007 году

Первое выступление Леди Гаги в 2007 году

Автор:
23 апреля 2024 09:29
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   в трусах   знаменитость   леди гаги   певица   пение   сцена   
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Перед нами видео из 2007 года с фестиваля Lollapalooza, где выступает молодая Леди Гага. Именно там ее заметили представители лейбла Interscope, которые после подписали с ней договор. И через три года она уже собрала несколько тысяч на своем концерте.

Я только не пойму, что у нее за стиль такой был в 2007 году.

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Метки: Видео   в трусах   знаменитость   леди гаги   певица   пение   сцена   
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20  комментариев
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6k
hhwost Час назад
никогда не нравилась.
у..бище какое-то дегенератское.
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9k
Фон Шниппельблох 17 минут назад
...но жопа норм )))
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45k
SinigamiRuuk 22 минуты назад
Обычные поющие трусы.
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1k
Flint Полчаса назад
Она епанутая, но при этом многим нравится. Мы когда приехали в Англию там как раз пик её популярности был - по радио раз 10-15 за день крутили ''папарацци''. И из каждой щели это гомно играло. Идёшь в магазин и куярит - из окон домов, проезжающих мимо машин. Будто под ёпаный саундтрек в фильме идёшь...
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531
Сеня 37 минут назад
Ничего не изменилось
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18k
Reynisdrangar 38 минут назад
Как же иногда хочется встретить на своём пути людей, которые помогут тебе раскрыть свои таланты и подняться на нужный уровень .
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4k
Вячеслав 44 минуты назад
Когда нет таланта и голоса, пытаются этапиторовать оголёнкой.
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15k
Владимир 55 минут назад
С тех пор ничего не изменилось.
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3k
Pioner76 Час назад
Не первое это точно. В 2007 она уже была довольно известная...
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1k
Quantimus 2 часа назад
В Японии этого добра навалом

Там в белье (и даже без) девицы почти всё делают - поют, блюда подают как официантки, убираются и во всяких шоу участвуют.
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152
risti Sasa Полчаса назад
просто денег не было
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3404 поста (3102 в горячем)

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