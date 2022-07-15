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Талантливая актриса озвучки

Талантливая актриса озвучки

Автор:
15 июля 2022 12:59
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   актриса   видео   голос   озвучивание   позитив   
1410
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Актриса озвучивания продемонстрировала, на что способны его голосовые связки. Девушка ловко меняла собственный голос на ходу в зависимости от поставленной задачи.
Молодая и разносторонняя актриса озвучивания!

Источник:

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Метки: Юмор   актриса   видео   голос   озвучивание   позитив   
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9  комментариев
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17k
alexis 38 минут назад
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1k
Евгений 4 минуты назад
Как ее зовут то?
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11k
Джон Уик 5 минут назад
Мало хочу больше. Такими видео я разрушаю свои мифы и идеалы.
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3k
perekrestok Полчаса назад
Прикольно! Надо попробовать повторить самому. Может и я скрытый талант?
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221
Миха Час назад
про бельё - хорошо!
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2k
Sam Час назад
Некоторые слушали её голос, я смотрел на её нарисованные брови...
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20k
Очевидное-Невероятное Час назад
Безталантливый звукорежисер, конечно, тихонько повеся за кадром...
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67
Максим Макашев Час назад
Да уж. Никогда бы не подумал, что все эти "голоса" принадлежат одному и тому же человеку
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89k
Броненосец Потелкам Час назад
супер
и текст юморной !
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