Талантливая актриса озвучки

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Актриса озвучивания продемонстрировала, на что способны его голосовые связки. Девушка ловко меняла собственный голос на ходу в зависимости от поставленной задачи.
Молодая и разносторонняя актриса озвучивания!
Источник:
АНТИФИШКИ
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