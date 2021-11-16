Актриса Кейт Бекинсейл показала свою киску

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48-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл решила подшутить над любителями непристояных просьб в комментариях. Она опубликовала в сети видео, в котором задирает пышный подол черного платья и демонстрирует свою киску.
В доме актрисы живут несколько питомцев – кот Клайв, кошка Уиллоу и померанский шпиц по кличке Миф.
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