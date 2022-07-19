Детство, детство: тракторист из Ростова повеселил детишек

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Как мало надо для счастья когда тебе 7 лет! Тракторист-коммуцнальщик устроил "дождь" детишкам в жаркий летний день.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: видео дети жара коммунальщики лето молодость счастье тракторист
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