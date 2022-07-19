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Детство, детство: тракторист из Ростова повеселил детишек

Детство, детство: тракторист из Ростова повеселил детишек

Автор:
19 июля 2022 09:11
Метки: видео   дети   жара   коммунальщики   лето   молодость   счастье   тракторист   
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Как мало надо для счастья когда тебе 7 лет! Тракторист-коммуцнальщик устроил "дождь" детишкам в жаркий летний день.

Источник:

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Метки: видео   дети   жара   коммунальщики   лето   молодость   счастье   тракторист   
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2  комментария
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988
Шурман 18 минут назад
Алмата года наверное 80тые , так же с пацанами бегали за поливкалками , у нас у троллейбусного парка на саина была колонка где они воду набирали , мужики к нам привыкли и включали этот душ :) до сайрана ( озера ) 3 остановки на трамвае а мы туда бежали :) помню еще одно у дома под балконами был кран , мы шланг уперли и перегородили часть арыка , почистили арык и вот тебе чудо это целый бассейн на 30 метров :) весело было . Акрык нам и мангал заменял и соседи все были не против главное в дворе тишина и нас дома нет :)
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26k
Ваня Полчаса назад
браво!!!
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