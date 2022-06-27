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Китайский способ борьбы с жарой в городе

Китайский способ борьбы с жарой в городе

Автор:
27 июня 2022 08:44
Метки: Китай   Хэнань   в мире   видео   дождь   жара   лето   
517
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В китайской провинции Хайнань с сильной жарой борются с помощью искусственного дождя. Один из жителей запечатлел работу системы.
Режим искусственного дождя для борьбы с невыносимой жарой в городе.

Источник:

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Метки: Китай   Хэнань   в мире   видео   дождь   жара   лето   
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7  комментариев
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25k
SerGProS Час назад
У Нас так зимой с невероятным холодом борются

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23k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
А байкеры снизу такие "Да еп вашу мать!"
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21k
Слепой Пью 51 минуту назад
Дайте два!!! Новосибирск.
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Mr.Adamson

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