Китайский способ борьбы с жарой в городе

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В китайской провинции Хайнань с сильной жарой борются с помощью искусственного дождя. Один из жителей запечатлел работу системы.
Режим искусственного дождя для борьбы с невыносимой жарой в городе.
Источник:
АНТИФИШКИ
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