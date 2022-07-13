Постоянно опаздывающим на встречу друзьям посвящается

941
1
1
Юморист Виктор Пак сочинил забавный текст о пунктуальности некоторых друзей и зачитал его. Возможно, вы узнаете в тексте своих знакомых, а может быть даже самого себя.
А у вас есть вечно опаздывающие знакомые и друзья?
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Не растерялся и помог другу
- Когда устал слушать храп своего соседа по комнате
- Завтрак, приготовленный с любовью
- Лучший друг спешит на помощь
- Суровые мужики тоже любят пошутить и подурачиться
Новости партнёров
мне 7 лет, родители нас с братом хотят отвезти погулять в парк Горького (это в Москве) ну и поесть мороженного и прочих ништяков. я собирался и одевался на прогулку очень медленно. Батя ко мне подходит и говорит, если за одну минуту не соберешься, то едут они без меня гулять ... ну, время пошло. естественно я не успел собраться.
Батя слово свое сдержал, а мне урок на всю жизнь))) я сам вырос пунктуальным, и от людей прошу тоже самое, а не эти отмазки, что мол в гости или на свидание, по этикету нужно чуть опаздывать.
По себе знаю