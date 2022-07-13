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Постоянно опаздывающим на встречу друзьям посвящается

Постоянно опаздывающим на встречу друзьям посвящается

Автор:
13 июля 2022 12:57
Сообщество : Юмор
Метки: Виктор Пак   Юмор   видео   друг   друзья   опоздание   прикол   
941
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Юморист Виктор Пак сочинил забавный текст о пунктуальности некоторых друзей и зачитал его. Возможно, вы узнаете в тексте своих знакомых, а может быть даже самого себя.
А у вас есть вечно опаздывающие знакомые и друзья?

Источник:

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Метки: Виктор Пак   Юмор   видео   друг   друзья   опоздание   прикол   
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13  комментариев
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618
Александр Час назад
не люблю непунктуальных людей. сказа во столько то, значит будь добр в это время и быть
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1k
Александр 22 минуты назад
как меня родители приучали к пунктуальности.
мне 7 лет, родители нас с братом хотят отвезти погулять в парк Горького (это в Москве) ну и поесть мороженного и прочих ништяков. я собирался и одевался на прогулку очень медленно. Батя ко мне подходит и говорит, если за одну минуту не соберешься, то едут они без меня гулять ... ну, время пошло. естественно я не успел собраться.
Батя слово свое сдержал, а мне урок на всю жизнь))) я сам вырос пунктуальным, и от людей прошу тоже самое, а не эти отмазки, что мол в гости или на свидание, по этикету нужно чуть опаздывать.
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3k
Евгений Полчаса назад
уже отправил такому другу)))
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1k
Mr.Keks 37 минут назад
Все дело в том, что опоздун просто не любит приезжать пораньше, что бы ждать других, поэтому он пытается приехать ровно, но перед выходом, оказывается что носок надо зашить, или посрать, побриться и т.д. А сука время летит в 4 раза быстрее почему то!
По себе знаю
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3k
SandMANn 41 минуту назад
Фу-фу-фу...
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8k
Летучий Мыш 42 минуты назад
это я тот самый друг. И про истории-это тоже да, выходить заранее не помогает. Вышел на полчаса раньше? Значит автобус сломается, поезд встанет в тоннеле, электричку отменят, а такси наглухо застрянет в пробке.
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2k
Digektor 59 минут назад
Не нравится пост именно этим опоздунам?
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228
hammog Час назад
Был у меня такой друг. 15 лет его терпел.
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