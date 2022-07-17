Маша и медведи по-калифорнийски

Если в сказке Маша забиралась в дом к медведям и лакомилась их кашей, то в жизни ситуация произошла с точностью до наоборот. Семейство любопытных косолапых залезло в частный дом в Калифорнии.
Забавный инцидент произошёл в городе Монровии, мама-медведица решила проверить человеческое жилище на предмет вкусненького и побаловать своих медвежаток. По словам хозяйки дома Элис Тейлор, медведица скинула с окна сетку от москитов и вся мохнатая семья благополучно забралась на кухню.
На столе стояла коробка с пончиками, которые очень пришлись по душе мишкам. Элис решив, что кроме пончиков, ничем больше делится не готова, принялась шуметь. Но медведи покинули дом только после того, как все пончики были съедены.
Хозяйка утверждает, что это уже второй раз, когда медведи приходят к ней домой. Видимо, потому что у кого-то слишком вкусные пончики.
Источник:
АНТИФИШКИ
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