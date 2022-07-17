Маша и медведи по-калифорнийски

Забавный инцидент произошёл в городе Монровии, мама-медведица решила проверить человеческое жилище на предмет вкусненького и побаловать своих медвежаток. По словам хозяйки дома Элис Тейлор, медведица скинула с окна сетку от москитов и вся мохнатая семья благополучно забралась на кухню.

На столе стояла коробка с пончиками, которые очень пришлись по душе мишкам. Элис решив, что кроме пончиков, ничем больше делится не готова, принялась шуметь. Но медведи покинули дом только после того, как все пончики были съедены.