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Внезапная встреча мужчины с медведицей и медвежатами

Внезапная встреча мужчины с медведицей и медвежатами

Автор:
26 мая 2022 09:30
Сообщество : Животные
Метки: в мире   видео   животные   медведица   медведь   медвежата   охотник   
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Ценнейшие кадры для любого охотника. Главное - остаться в живых. Стальным нервам мужчины остаётся только позавидовать.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: в мире   видео   животные   медведица   медведь   медвежата   охотник   
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Ivan 13 минут назад

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