Внезапная встреча мужчины с медведицей и медвежатами

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Ценнейшие кадры для любого охотника. Главное - остаться в живых. Стальным нервам мужчины остаётся только позавидовать.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
Источник:
АНТИФИШКИ
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