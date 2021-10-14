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Медвежата обнаружили гамак и решили покачаться

Медвежата обнаружили гамак и решили покачаться (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2021 09:15
Сообщество : Животные
Метки: Ynews   видео   гамак   животные   медведи   медвежата   милота   сша   
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В Гатлинбурге, штат Теннесси, США, медвежата обнаружили натянутый между деревьями гамак и решили изучить его. Находившиеся в доме неподалеку люди стали свидетелями борьбы животных с подвешенной сеткой.
Методом проб и ошибок медвежата выяснили, что гамак может и перевернуться. Один из туристов запечатлел забавные кадры из жизни молодых медведей.


«Во время короткого семейного отпуска в Смоки-Маунтинс мы услышали какой-то шум возле нашего домика. На улице мы обнаружили трех медвежат, играющих в гамаке. Медведица все это время была рядом и внимательно наблюдала», — написал автор.

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Метки: Ynews   видео   гамак   животные   медведи   медвежата   милота   сша   
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