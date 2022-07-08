На музыкальном фестивале встретили самого милого безбилетника

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Посетители музыкального фестиваля в Швейцарии заметили неподалеку от себя зверька, похожего на водяную полёвку. Животное сидело в норе и было шокировано происходящим вокруг.
Соседи сверху, вы что там делаете? Дайте поспать!
Источник:
АНТИФИШКИ
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