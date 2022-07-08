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На музыкальном фестивале встретили самого милого безбилетника

На музыкальном фестивале встретили самого милого безбилетника

Автор:
08 июля 2022 11:11
Сообщество : Животные
Метки: Швейцария   в мире   видео   животные   прикол   фестиваль   
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Посетители музыкального фестиваля в Швейцарии заметили неподалеку от себя зверька, похожего на водяную полёвку. Животное сидело в норе и было шокировано происходящим вокруг.
Соседи сверху, вы что там делаете? Дайте поспать!

Источник:

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Метки: Швейцария   в мире   видео   животные   прикол   фестиваль   
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2  комментария
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46k
dima423 Час назад
он походу думает - чето какие то шумные соседи заехали...
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2k
DHC 2 минуты назад
Сбствнно: ))

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