Неудачи закаляют характер

1033
1
1
Никогда не стоит опускать руки перед трудностями. Когда-нибудь у этого кота обязательно получится осуществить свой замысел и добраться до нужной высоты.
У кота обязательно получится, но не сегодня.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Псих какой-то: кинувшийся в атаку бульдог напугал кота
- Недовольный кот против хвоста
- Кошка, которая мечтает стать велосипедистом
- Хитрый кот стащил часть улова юного рыбака
- Один из самых эффективных способов отучить кота лазить по столу
Новости партнёров