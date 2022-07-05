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Сообщество Без кота и жизнь не та 1345 постов • 439 подписчиков подписаться
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Неудачи закаляют характер

Неудачи закаляют характер

Автор:
05 июля 2022 12:52
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Курьезы   Юмор   в мире   видео   животные   кот   прикол   прыжок   
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Никогда не стоит опускать руки перед трудностями. Когда-нибудь у этого кота обязательно получится осуществить свой замысел и добраться до нужной высоты.
У кота обязательно получится, но не сегодня.

Источник:

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Метки: Курьезы   Юмор   в мире   видео   животные   кот   прикол   прыжок   
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4  комментария
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Борис Карабанов Час назад
- Уроды кожаные со своими дебильными лаками-полиролями!
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73
Сигизмунд Лазаревич 11 минут назад
кожаные ублюдки...
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14k
Сергей 17 минут назад
Ссылка youtu.be
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