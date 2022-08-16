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В испанском городе Малага очевидец запечатлел кабана, заставшего врасплох отдыхавших на пляже людей. Животное подплыл к берегу, вышло из воды и бросилось наутёк.
К счастью, во время необычного инцидента никто не пострадал. Кабан чуть не врезался в отдыхающих, а затем скрылся в зарослях.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Для этой женщины посещение пляжа в Коста-дель-Соль (Испания) закончилось визитом в больницу.
копипастер, "новости" уже два месяца...
не лезь в море- кабаном станешь!- не послушался.. и вот....!!!!
Куда ..жжжж теперь ????