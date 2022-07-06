Высокое напряжение: выгрузка песка из самосвала пошла не по плану

1980
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На строительной площадке ЖК "Охтинский ключ" в Мурино самосвал задел своим кузовом провода. В результате происшествия шины грузового автомобиля начали взрываться и отлетать в сторону.
Техника безопасности? Нет, не слышали!
О состоянии водителя остаётся лишь догадываться. Хочется верить, что он не пострадал.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А колеса почему рванули?
Ракурс хреновый , но походу линия 110 КВ . От десятки так не корячит .
А водителю скорее всего ничего не будет. Конечно если не станет выпрыгивать из машины и бежать. Такая опасная фигня, как шаговое напряжение.
А вообще, если это крупные города, то на подстанциях установлена защита. Так что КЗ на землю и отсечка напряжения.