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Высокое напряжение: выгрузка песка из самосвала пошла не по плану

Высокое напряжение: выгрузка песка из самосвала пошла не по плану

Автор:
06 июля 2022 13:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Мурино   Россия   в самосвал   взрыв   песок   провода   происшествие   санкт-петербург   стройка   ток   
1980
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На строительной площадке ЖК "Охтинский ключ" в Мурино самосвал задел своим кузовом провода. В результате происшествия шины грузового автомобиля начали взрываться и отлетать в сторону.

Техника безопасности? Нет, не слышали!

О состоянии водителя остаётся лишь догадываться. Хочется верить, что он не пострадал.

Источник:

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Метки: Мурино   Россия   в самосвал   взрыв   песок   провода   происшествие   санкт-петербург   стройка   ток   
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15  комментариев
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9k
*Сергей* 2 часа назад
Охренеть...

А колеса почему рванули?
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7k
Trenzel2003 56 минут назад
Где прораб который обязан был поставить человека который указывает что там провода?
А водителю скорее всего ничего не будет. Конечно если не станет выпрыгивать из машины и бежать. Такая опасная фигня, как шаговое напряжение.
А вообще, если это крупные города, то на подстанциях установлена защита. Так что КЗ на землю и отсечка напряжения.
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20k
sanchesS80 Час назад
Водителю главное не стоять на земле и в это же время за машину не держаться (особенно за железные части). А так в кабине он даже и не заметил наверно, пока колёса не полетели.
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14k
Александр Час назад
Тем временем водитель
Ссылка www.youtube.com
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6k
Алексей 2 часа назад
Водитель в клетке Фарадея, ничего ему не будет. Кроме последующего ататат от руководства.
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11k
P.F. 2 часа назад
Эпик фейл. Водитель может и не пострадал, но кирпичей отложил прилично!
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