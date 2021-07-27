Двое маленьких детей упали с платформы вокзала в Санкт-Петербурге

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Двое детей серьезно пострадали на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Девочка 2,5 лет не смогла удержать коляску с восьмимесячным младенцем и вместе с ней упала с края платформы.
Инцидент произошел в понедельник, 26 июля, когда многодетная семья ожидала на платформе поезд в Анапу. Взрослые не заметили, как коляска с восьмимесячным малышом, которую держала двухлетняя дочь, покатилась и рухнула с платформы.
Оба ребенка получили травмы и были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивают как тяжелое. По данному происшествию проводится проверка.
Оба ребенка получили травмы и были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивают как тяжелое. По данному происшествию проводится проверка.
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