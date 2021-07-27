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Двое маленьких детей упали с платформы вокзала в Санкт-Петербурге

Двое маленьких детей упали с платформы вокзала в Санкт-Петербурге (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 июля 2021 08:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   вокзал   дети   платформа   происшествие   санкт-петербург   
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Двое детей серьезно пострадали на Московском вокзале в Санкт-Петербурге. Девочка 2,5 лет не смогла удержать коляску с восьмимесячным младенцем и вместе с ней упала с края платформы.

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Метки: Россия   видео   вокзал   дети   платформа   происшествие   санкт-петербург   
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3  комментария
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3k
Том Сойер 5 минут назад
Таких многодетных родителей надо лишать родительских прав!!!
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836
Наташа Гадова 19 минут назад
Первыми спасать малышей поспешили явно не родители. Как так-то?
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8k
Vacony 48 минут назад
родители идиоты..
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