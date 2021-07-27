Двое маленьких детей упали с платформы вокзала в Санкт-Петербурге

Инцидент произошел в понедельник, 26 июля, когда многодетная семья ожидала на платформе поезд в Анапу. Взрослые не заметили, как коляска с восьмимесячным малышом, которую держала двухлетняя дочь, покатилась и рухнула с платформы.



Оба ребенка получили травмы и были госпитализированы. Состояние пострадавших оценивают как тяжелое. По данному происшествию проводится проверка.