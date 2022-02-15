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Работников овощебазы накрыла картофельная «лавина»

Работников овощебазы накрыла картофельная «лавина» (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2022 10:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   картофель   лавина   овощебаза   происшествие   санкт-петербург   
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На овощебазе в Санкт-Петербурге произошло небольшое картофельное происшествие. Конструкция стеллажа оказалась непрочной и несколько десятков мешков с картофелем полетели в сторону рабочих.
Судя по финальным кадрам, все рабочие остались целы и отделались синяками и испугом.

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Метки: Россия   видео   картофель   лавина   овощебаза   происшествие   санкт-петербург   
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4  комментария
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
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Леопольд Дарвин 17 минут назад
Я, смотря все эти складские видео, всё больше убеждаюсь, что туда специально набирают непроходимых идиотов.
Человек, который сложил туда картофель, - дегенерат.
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1k
vasilykopkov Час назад
Судя по видео, у данных стеллажей нагрузка до 500 кг на полку, а там за тонну явно было. Закладные крюки погнуло и срезало.
Соблюдайте правила ТБ, они написаны кровью...
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43k
dima423 2 часа назад
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