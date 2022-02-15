Работников овощебазы накрыла картофельная «лавина»

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На овощебазе в Санкт-Петербурге произошло небольшое картофельное происшествие. Конструкция стеллажа оказалась непрочной и несколько десятков мешков с картофелем полетели в сторону рабочих.
Судя по финальным кадрам, все рабочие остались целы и отделались синяками и испугом.
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Человек, который сложил туда картофель, - дегенерат.
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